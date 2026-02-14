Reforma laboral: el argumento del bloque de Bullrich tras admitir el polémico cambio en las licencias

Luego de que el Gobierno nacional intentara despegarse del polémico cambio en la reforma laboral que reduce los salarios por enfermedad o accidente, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, conducido por Patricia Bullrich, rompió el silencio. En diálogo con La Nación, admitieron que la autoría del artículo 44 fue propia y surgió en el tramo final de las negociaciones en la Cámara Alta. "Se interpretó mal", dijeron.