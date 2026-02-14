Reforma laboral: el argumento del bloque de Bullrich tras admitir el polémico cambio en las licencias

Luego de que el Gobierno nacional intentara despegarse del polémico cambio en la reforma laboral que reduce los salarios por enfermedad o accidente, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, conducido por Patricia Bullrich, rompió el silencio. En diálogo con La Nación, admitieron que la autoría del artículo 44 fue propia y surgió en el tramo final de las negociaciones en la Cámara Alta. "Se interpretó mal", dijeron.
Desde el bloque libertario explicaron que la medida no busca quitar derechos, sino responder al "ruego" de las Pymes y a sugerencias de "jueces laboralistas razonables". Según su visión, el sistema actual es víctima de "circuitos truchos" de profesionales que emiten certificados por dinero, lo que genera costos insostenibles para las pequeñas empresas.
“La introducción fue por pedido de jueces laboralistas razonables y por el ruego de los empresarios Pymes”, indicaron en la bancada conducida por Bullrich.
El núcleo de la polémica: ¿cuánto cobraría el trabajador?
El texto aprobado en el Senado, que ahora genera resistencia en Diputados, establece un sistema de escalas para accidentes o enfermedades ajenas al trabajo:
- Cobro del 50% del sueldo: si la lesión es producto de una "actividad voluntaria y consciente" que implique riesgo (ejemplo: fractura jugando al fútbol).
- Cobro del 75% del sueldo: si la imposibilidad de trabajar no fue producto de una actividad voluntaria del empleado.
Ante el escándalo mediático y el rechazo de sectores aliados, los libertarios ensayaron una defensa técnica. Aseguran que el cambio "se entendió mal" por falta de conocimiento de derecho laboral y que los recortes recién entrarían en vigencia tras agotarse los primeros tres o seis meses de licencia (según si el trabajador tiene cargas de familia).
Sin embargo, la redacción actual deja abierta la puerta a interpretaciones que ya alarman a los abogados laboralistas por una inminente ola de juicios.