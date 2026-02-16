Secciones
Política

Reforma laboral: el Gobierno de Milei busca exceptuar a las enfermedades graves del recorte en el pago de licencias

El oficialismo negocia cambios en el régimen de permisos médicos para evitar perjuicios en casos graves.

Patricia Bullrich Patricia Bullrich
Hace 1 Hs

El Gobierno nacional evalúa introducir modificaciones en la reglamentación de la reforma laboral para garantizar que los trabajadores con enfermedades "severas y degenerativas" sigan percibiendo la totalidad de sus haberes. Así lo adelantó Patricia Bullrich, quien defendió la necesidad de endurecer los controles para terminar con lo que denominó la "mafia de los certificados truchos".

La controversia giró en torno al artículo 44 del proyecto aprobado en el Senado, el cual establece que, ante enfermedades o accidentes inculpables (no vinculados al trabajo), el empleado dejaría de cobrar el salario completo. Según el texto actual, la remuneración se reduciría al 75% en casos generales y al 50% si la ausencia deriva de una conducta voluntaria.

"Estamos trabajando para que, en casos de corroboración fehaciente de cuadros graves, se mantenga el cobro íntegro", explicó la funcionaria. Bullrich justificó el cambio sistémico por la proliferación de irregularidades: "Hay clínicas denunciadas y médicos presos. Vinimos a terminar con los que 'se hacen los vivos' y faltan meses sin causa real. El que abuse del sistema pasará a cobrar el 50%", remarcó.

Para dirimir disputas entre empleadores y empleados, el Gobierno analiza la creación de juntas médicas en hospitales públicos que auditen las licencias en conflicto. “Hoy en día, al año el trabajador tiene reserva de un año del cargo y a los dos años le aplica el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que es la indemnización. Esto ya estaba, lo único que cambió es un porcentaje justamente por las mentiras de las mafias. En ningún lugar la LCT distinguía entre enfermedades severas y no severas, y por ahí un empleado se tomaba un año por algo que no era severo”, insistió.

Respecto a la implementación técnica en la Cámara de Diputados, Bullrich indicó que comenzó a coordinar con Martín Menem para buscar una vía legal que no dilate la sanción de la ley, pero que "cierre la puerta a la industria del certificado falso".

Temas Patricia BullrichGobierno nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Las licencias médicas harán caer la reforma laboral de Javier Milei?

¿Las licencias médicas harán caer la reforma laboral de Javier Milei?

Reforma laboral: el argumento del bloque de Bullrich tras admitir el polémico cambio en las licencias

Reforma laboral: el argumento del bloque de Bullrich tras admitir el polémico cambio en las licencias

Licencias por enfermedad: el cambio de último momento que complica la reforma laboral en Diputados

Licencias por enfermedad: el cambio de último momento que complica la reforma laboral en Diputados

En lo político y en lo social: ¿cuáles pueden ser las implicancias de la reforma laboral?

En lo político y en lo social: ¿cuáles pueden ser las implicancias de la reforma laboral?

La Provincia convocó a los gremios estatales para iniciar el diálogo por la recomposición salarial

La Provincia convocó a los gremios estatales para iniciar el diálogo por la recomposición salarial

Lo más popular
Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela
1

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A
2

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos
3

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal
4

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral
5

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse
6

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

Más Noticias
Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

En Tucumán, en 2025 se detuvo a 10 personas por día por vender drogas

En Tucumán, en 2025 se detuvo a 10 personas por día por vender drogas

Está en duda el inicio del juicio por el crimen de Paulina Lebbos

Está en duda el inicio del juicio por el crimen de Paulina Lebbos

Comentarios