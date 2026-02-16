Reforma laboral: el Gobierno de Milei busca exceptuar a las enfermedades graves del recorte en el pago de licencias

Para dirimir disputas entre empleadores y empleados, el Gobierno analiza la creación de juntas médicas en hospitales públicos que auditen las licencias en conflicto. “Hoy en día, al año el trabajador tiene reserva de un año del cargo y a los dos años le aplica el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que es la indemnización. Esto ya estaba, lo único que cambió es un porcentaje justamente por las mentiras de las mafias. En ningún lugar la LCT distinguía entre enfermedades severas y no severas, y por ahí un empleado se tomaba un año por algo que no era severo”, insistió.