¿Qué pregunta tenés sobre la Reforma Laboral que se aprobó en Senado?

En una maratónica sesión que se extendió por más de 14 horas, el Senado de la Nación aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El oficialismo consiguió una victoria legislativa clave al imponerse por 42 votos a favor contra 30 en contra, logrando así avanzar con una de las leyes estructurales de su gestión.
Entre los principales puntos se crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) obligatorio para cubrir indemnizaciones, impulsa un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral y dispone la derogación de históricos estatutos profesionales.
Para que consultes cualquier duda que tengas sobre este proyecto, entrenamos a un robot con inteligencia artificial para que te responda a través de un chat. El bot está entrenado con el texto final que aprobó el Senado pasadas las 1.20 del día jueves, el cual tiene más de 70 páginas y 200 artículos.