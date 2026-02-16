Secciones
Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Una concejal cruzó a la vicepresidenta por la foto con el gobernador de La Rioja.

La vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. La vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.
Hace 4 Hs

La visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel a La Rioja para participar de la Fiesta Nacional de la Chaya, generó molestia entre los dirigentes libertarios. La foto de la presidenta del Senado con el gobernador Ricardo Quintela alteró los ánimos y abonó la tensión entre ella y la Casa Rosada.

Una concejal aliada de Patricia Bullrich, Luciana de León, le dedicó una carta abierta a Villarruel. “¡Qué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia en La Rioja! Miles de riojanos apostamos por un cambio a fondo en 2023, acompañando a Javier Milei y a usted como Presidente y Vice de la Nación porque estamos hartos de estos modelos populistas del interior profundo”. En su carta publicada en las redes sociales, la edil cerró con “también quiero que lo tenga claro: la desilusión no nos frena. Vamos a seguir dando pelea para que este sistema se termine y para que La Rioja vuelva a ser una tierra de oportunidades reales, donde nuestros hijos puedan construir su futuro”

Un cantante folklórico criticó la visita de Victoria Villarruel en La Rioja: “Somos una provincia montonera y peronista”

Un cantante folklórico criticó la visita de Victoria Villarruel en La Rioja: “Somos una provincia montonera y peronista”

Por su parte, ante medios locales, Villarruel destacó el carácter federal de la gira y afirmó que su objetivo es “recorrer todo el país” para reforzar el vínculo con las provincias. También expresó su expectativa por participar de los rituales tradicionales de la Chaya y valoró la importancia cultural del evento para la identidad riojana.

La RiojaRicardo QuintelaVictoria Villarruel
