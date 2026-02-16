Quién es Soledad González, la mujer detrás del ascenso de Tucumán Central al Federal A

A sus 41 años —los cumplió el 4 de febrero—, Soledad pasó más de la mitad de su vida en la institución de Villa Alem. Para ella, Tucumán Central no es sólo un club: es su segunda casa. Hace 25 años que conoce cada rincón, cada necesidad y cada sueño. Está en los detalles cotidianos, en la organización silenciosa y también en los días de partido, cuando llega temprano para recibir al rival, recorre el alambrado, supervisa sectores y casi no mira el juego. Su partido termina cuando todo concluye en paz. Después, se queda horas más ordenando.