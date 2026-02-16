Penalistas sostienen que con más detenciones por venta de drogas no se soluciona el problema de fondo

El penalista Juan Pablo Bello consideró que las estadísticas dejaron al descubierto dos fenómenos. “Por un lado un incremento real de la presencia de la droga en distintas zonas de la provincia. Por otro, una intensificación en las políticas de control y persecución policial y judicial”, indicó. “Sin embargo, esta política no sirve si no va acompañada de una investigación que vincule al mero vendedor con el proveedor. Además, tiene que haber una coordinación entre el Ministerio Público Fiscal con la fuerza policial para asegurar la legalidad de los procedimientos y así no caigan por planteos de nulidad”, agregó.