"Si tocan una coma, vuelve al Senado": la advertencia del kirchnerismo a Milei por la reforma laboral

La intención del Gobierno de Javier Milei de corregir la "letra chica" de la reforma laboral en la Cámara de Diputados generó una rápida reacción de la oposición. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), salió al cruce de las modificaciones propuestas por el oficialismo y advirtió sobre las consecuencias reglamentarias que esto implicará para el trámite parlamentario.
“Cualquier cambio que le quieran hacer al proyecto, tiene que volver al Senado”, sentenció Martínez, dejando en claro que el oficialismo no podrá convertir en ley la iniciativa de manera exprés si decide alterar el texto que obtuvo media sanción la semana pasada.
El legislador kirchnerista explicó que, al actuar Diputados como cámara revisora, cualquier modificación obliga a que el expediente retorne a su origen. “En ese caso el Senado, como cámara de origen, tendrá que volver a dictaminar, a favor o en contra de los cambios introducidos. A partir de eso habrá o no ley", detalló.
Más allá de la discusión puntual sobre los artículos polémicos, Martínez ratificó la postura de su bancada de rechazo total a la norma. “No solo queremos eliminar ese artículo de las licencias, sino que partimos de un rechazo en general”, afirmó.
En ese sentido, el diputado ya anticipa el escenario posterior a una eventual sanción de la ley: los tribunales. Martínez sugirió que la estrategia para frenar la reforma deberá ser liderada por los sindicatos. “La vía de la judicialización habrá que trabajarla sobre el texto definitivo. Sería muy bueno que, si esa vía existiese, la plantearan los perjudicados. Cualquier acción que se haga en ese sentido debería ser coordinada con el movimiento obrero", sostuvo en declaraciones radiales.
El trasfondo
La advertencia de la oposición surge luego de que el propio oficialismo reconociera errores en la redacción del articulado referido a las licencias médicas, el cual planteaba recortes salariales que generaron fuerte rechazo.
Fue la senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien confirmó que buscarán enmendar el texto para proteger a los trabajadores con patologías graves. “Vamos a hacer una modificación para enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar un 100% del salario”, admitió la exministra, aunque aclaró que exigirán una "corroboración fehaciente" para terminar con lo que denominó la "industria del juicio" y los certificados psiquiátricos falsos.
Ahora, con la confirmación de que el Gobierno tocará el texto en la Cámara Baja, el kirchnerismo se prepara para dilatar los tiempos y forzar una segunda revisión en el Senado.