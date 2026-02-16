"Si tocan una coma, vuelve al Senado": la advertencia del kirchnerismo a Milei por la reforma laboral

En ese sentido, el diputado ya anticipa el escenario posterior a una eventual sanción de la ley: los tribunales. Martínez sugirió que la estrategia para frenar la reforma deberá ser liderada por los sindicatos. “La vía de la judicialización habrá que trabajarla sobre el texto definitivo. Sería muy bueno que, si esa vía existiese, la plantearan los perjudicados. Cualquier acción que se haga en ese sentido debería ser coordinada con el movimiento obrero", sostuvo en declaraciones radiales.