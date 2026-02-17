El Gobierno acepta cambios en un artículo para destrabar el proyecto de reforma laboral

Agenda ajustada: sesión y reuniones en una semana corta

Tanto los diputados como los senadores estarán trabajando duro los días hábiles que le quedan a esta semana corta. Comenzarán los diputados a las 14 de mañana, con una reunión plenaria de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, que en un trámite exprés se propone emitir dictamen esa misma tarde, cuestión de poder sesionar al día siguiente. Esa sesión sería llamada a las para el jueves 19 a partir de las 14, cuestión de que nadie tenga problemas con los vuelos y puedan dar el presente en el recinto.