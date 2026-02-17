El Gobierno acepta cambios en un artículo para destrabar el proyecto de reforma laboral

En una muestra de actividad política inusual por los feriados de carnaval, el presidente Javier Milei recibió en la mañana de ayer a la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, en la Quinta de Olivos. El encuentro tuvo como eje central coordinar la estrategia legislativa para el tramo final de las sesiones extraordinarias, con la mirada puesta en la aprobación definitiva de la reforma laboral, uno de los pilares del programa económico oficialista.
La reunión se dio en un contexto de tensión legislativa, luego de que Bullrich adelantara que el Gobierno evalúa aceptar modificaciones clave en el artículo 44 del capítulo VII de la reforma laboral. Este apartado, que ya cuenta con media sanción del Senado, regula el régimen de licencias por enfermedad y ha generado una fuerte controversia por los cambios propuestos en el esquema de remuneraciones durante ausencias prolongadas de los trabajadores.
Según detalló la legisladora, la modificación que se analiza apunta específicamente a proteger a los trabajadores que padecen enfermedades “severas, degenerativas” y “fehacientemente comprobables”. El objetivo es que estos empleados mantengan el cobro íntegro de sus haberes, diferenciándolos de otros casos de licencias no vinculadas a la actividad laboral en la que se preveía una reducción salarial.
El texto aprobado originalmente en la Cámara alta establece un cambio drástico respecto a la normativa vigente: el trabajador dejaría de percibir automáticamente el salario completo ante enfermedades o accidentes inculpables. En su lugar, la norma estipula que cobraría solo el 75% del haber si se trata de una enfermedad común, y apenas el 50% cuando la dolencia derivara de una “conducta voluntaria” del empleado.
Bullrich justificó la necesidad de estos controles estrictos denunciando la existencia de “mafias” detrás de la emisión de certificados médicos. “Hay médicos presos por certificados falsos y clínicas con denuncias”, afirmó la senadora, subrayando que el Gobierno busca terminar con la “avivada” de quienes se ausentan del trabajo sin causas reales, asegurando que quien no cumpla con sus deberes percibirá solo la mitad de su salario.
Como parte de esta nueva estructura de control, el oficialismo anticipó que estudia la creación de juntas médicas en hospitales públicos y centros de salud de reconocida trayectoria. Estos organismos tendrían la función de intervenir en casos de “controversias” entre trabajadores y empleados para determinar de manera imparcial la validez y el alcance real de las licencias solicitadas.
La exministra de Seguridad explicó que, hasta ahora, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) no distingue entre enfermedades severas y leves, lo que permitía abusos en los plazos de reserva de carga e indemnizaciones. Con el nuevo esquema, se busca que el sistema sea más justo, aunque reconoce que es necesario blindar los casos de salud extremos para no perjudicar a los trabajadores más vulnerables.
En este contexto, los bloques del Pro y la Unión Cívica Radical (UCR), aliados estratégicos de la administración libertaria, ya han manifestado reparos frente a la redacción actual del artículo 44. Legisladores de ambos espacios admitieron que se encuentran evaluando el sentido de su voto y ya han hecho llegar sus objeciones al Ejecutivo sobre el cambio polémico en el pago de licencias.
Alternativas
En el plano político, el encuentro en Olivos fue reflejado por el propio Javier Milei en sus redes sociales con un mensaje de fuerte impronta ideológica. “¿Feriado? ¿Qué es eso? Nosotros trabajamos todos los días”, escribió el mandatario, reafirmando que el “capitalismo, ahorro y trabajo duro” son los pilares para sacar adelante al país, mientras la senadora compartía la imagen de la jornada de trabajo.
A pesar de la foto conjunta, fuentes de Balcarce 50 aclararon que en la reunión se abordaron principalmente cuestiones de “táctica estratégica” para sumar nuevos triunfos legislativos. El detalle técnico de los artículos de la reforma laboral, según indicaron desde el entorno presidencial, se resuelve a otros niveles operativos, dejando para la cúpula la coordinación de las mayorías necesarias.
Actualmente, la mesa política coordinada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e integrada por figuras como Santiago Caputo, Diego Santilli y Martín Menem, analiza tres vías de solución: un decreto reglamentario que aclara los criterios médicos, el impulso de una ley complementaria o, finalmente, aceptar cambios en el proyecto en Diputados, aun si esto implica una nueva revisión del Senado.
Más allá de la cuestión laboral, la agenda oficial para el final del verano incluye otros temas de alto impacto, como el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea, el nuevo Régimen Penal Juvenil y la Ley de Glaciares.
Agenda ajustada: sesión y reuniones en una semana corta
Tanto los diputados como los senadores estarán trabajando duro los días hábiles que le quedan a esta semana corta. Comenzarán los diputados a las 14 de mañana, con una reunión plenaria de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, que en un trámite exprés se propone emitir dictamen esa misma tarde, cuestión de poder sesionar al día siguiente. Esa sesión sería llamada a las para el jueves 19 a partir de las 14, cuestión de que nadie tenga problemas con los vuelos y puedan dar el presente en el recinto.
Scioli salió en defensa: “El mayor derecho es poder tener trabajo”
El secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, defendió la propuesta de reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, al rechazar las críticas sobre una supuesta pérdida de derechos para los trabajadores. “El mayor derecho de la gente es poder tener trabajo”, sostuvo. En esta línea remarcó que la iniciativa se centra en la necesidad de modernizar las normas para responder a los cambios en el mercado de trabajo. “La dinámica del mercado laboral ha cambiado en Argentina y en el mundo”, afirmó.