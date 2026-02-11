Secciones
En vivo: el Senado debate la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei

Con el oficialismo confiado en alcanzar la media sanción, la iniciativa enfrenta cuestionamientos por los cambios en indemnizaciones, contratación y convenios colectivos.

Hace 30 Min

El Senado abrirá este miércoles una sesión clave para el rumbo económico del Gobierno: la discusión de la reforma laboral 2026, una de las apuestas legislativas más relevantes de la gestión de Javier Milei. El proyecto llega al recinto luego de semanas de conversaciones reservadas, concesiones parciales y tensiones públicas que dejaron al descubierto la profundidad de las diferencias en torno a los cambios propuestos.

Mientras dentro del Congreso se buscarán consensos, en la calle se anticipa una jornada de alta conflictividad. La CGT convocó a una movilización frente al Palacio Legislativo desde el mediodía y distintos gremios anunciaron medidas de fuerza en todo el país. Habrá paros en la administración pública, el transporte y el sector bancario, en rechazo a una iniciativa que, según sostienen los sindicatos, implica un retroceso en conquistas laborales históricas.

Desde la Casa Rosada aseguran que cuentan con los apoyos necesarios para lograr la media sanción. Sin embargo, el poroteo fino continúa hasta último momento. Los puntos más sensibles -las nuevas modalidades de contratación, la reformulación del sistema indemnizatorio y los cambios en la dinámica de los convenios colectivos- concentran las principales objeciones de la oposición dialoguista y de algunos sectores provinciales.

El edificio del Congreso. El edificio del Congreso.

El oficialismo defiende la reforma como una herramienta para dinamizar el mercado laboral, reducir la litigiosidad y fomentar la generación de empleo formal. La oposición, en cambio, advierte sobre una posible flexibilización que debilite la protección de los trabajadores en un contexto económico todavía frágil.

El debate promete extenderse durante horas y no se descartan modificaciones sobre la marcha. La votación marcará no solo el futuro de la normativa laboral, sino también la capacidad del Gobierno para consolidar mayorías parlamentarias en una etapa decisiva de su programa de reformas.

