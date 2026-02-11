En vivo: el Senado debate la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei

Mientras dentro del Congreso se buscarán consensos, en la calle se anticipa una jornada de alta conflictividad. La CGT convocó a una movilización frente al Palacio Legislativo desde el mediodía y distintos gremios anunciaron medidas de fuerza en todo el país. Habrá paros en la administración pública, el transporte y el sector bancario, en rechazo a una iniciativa que, según sostienen los sindicatos, implica un retroceso en conquistas laborales históricas.