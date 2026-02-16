Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"
María Eva Pastrana aseguró que el funcionario estatal violó la Constitución interna de la comunidad. "Frenaron eso para que no hubiera violencia", confesó la referente de la comunidad originaria.
NUEVO MANDATO. A sus 75 años, Eva fue reelegida para asumir el compromiso de guiar a su comunidad y presidir los rituales de agradecimiento. LA GACETA / FOTOS DE SANTIAGO GIMÉNEZ
