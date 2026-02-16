Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

Caillou reconoció que el escenario institucional se volvió más complejo por la coexistencia de dos Consejos de Ancianos. “Ellos son los que eligen a la Pachamama, y en este caso había dos”, detalló. De todas formas, relató que en una reunión realizada en Tafí del Valle, el sector que responde a Horacio Díaz solicitó la reelección de Pastrana. “Para evitar problemas, accedí. Acá hay que cuidar la institución, que es la comunidad indígena”, afirmó. Respecto a la mención de Olga Pastrana como posible Pachamama, fue tajante. “Ella es miembro de mi Consejo de Ancianos. Por nuestras costumbres, ella no podía ser Pachamama. Nunca estuvo en discusión”, dijo.