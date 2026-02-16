Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

Paul Caillou, comisionado comunal de Amaicha del Valle, rechazó de manera enfática las versiones que circularon durante la jornada de celebración de la Pachamama y negó que haya existido un intento de imponer una segunda autoridad ceremonial en la comunidad de Amaicha del Valle.
“Es totalmente falso”, dijo y explicó que existía un acuerdo previo para la reelección de María Eva Pastrana. “Se acordó que se iba a reelegir la Pachamama y es lo que sucedió. Jamás se intentó poner otra Pachamama ni nada parecido”, remarcó.
Según su versión, el conflicto que hoy atraviesa a la comunidad no se originó en la ceremonia sino en un proceso electoral anterior que considera irregular. Caillou sostuvo que el Consejo de Ancianos que organizó la elección actuó al mismo tiempo como junta electoral y como espacio que buscaba la reelección. “Eran parte y decidían quiénes se podían presentar. No se puede ser parte de una junta electoral cuando también se es candidato”, señaló. Por ese motivo, indicó, el proceso fue judicializado.
En ese marco, aclaró que su presentación ante la Justicia no tiene como objetivo que se lo proclame cacique. “Yo no le pido a la Justicia que decida si soy o no cacique. Le pido que revise, de acuerdo con nuestra Constitución indígena, si se cumplió o no el procedimiento ancestral”, afirmó.
También señaló que el expediente sigue en trámite y que todavía no hay una resolución definitiva y reiteró que su reclamo apunta exclusivamente a que se respeten las normas internas de la comunidad.
Consultado sobre una eventual incompatibilidad entre su cargo de delegado comunal y su postulación como cacique, Caillou descartó esa posibilidad. “Son dos instituciones totalmente distintas y autónomas”, sostuvo.
Fuera de término
En relación con las impugnaciones a su candidatura, afirmó que estas se presentaron fuera de término. “Me impugnaron extemporáneamente, cuando el plazo ya había vencido, y con acusaciones falsas”, señaló. Luego explicó, que al no poder ejercer su derecho a defensa, se convocó a una asamblea extraordinaria en la que participaron más de 740 comuneros. “Nuestra Constitución indígena permite convocarla con el 10% del padrón, que ronda las 4.000 personas. Por lo tanto, fue válida”, afirmó.
Caillou reconoció que el escenario institucional se volvió más complejo por la coexistencia de dos Consejos de Ancianos. “Ellos son los que eligen a la Pachamama, y en este caso había dos”, detalló. De todas formas, relató que en una reunión realizada en Tafí del Valle, el sector que responde a Horacio Díaz solicitó la reelección de Pastrana. “Para evitar problemas, accedí. Acá hay que cuidar la institución, que es la comunidad indígena”, afirmó. Respecto a la mención de Olga Pastrana como posible Pachamama, fue tajante. “Ella es miembro de mi Consejo de Ancianos. Por nuestras costumbres, ella no podía ser Pachamama. Nunca estuvo en discusión”, dijo.
Finalmente, sobre la intervención de la Justicia ordinaria en un conflicto interno, sostuvo que recurrió a esa instancia ante la imposibilidad de resolverlo dentro de la comunidad. Y expresó que tanto la fiesta de la Pachamama como la comunidad indígena “merecen respeto”. “La intervención de la Justicia ordinaria es solo para que se haga respetar la Constitución indígena de Amaicha del Valle. Nada más”, concluyó.