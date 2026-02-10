Reforma laboral y Ley penal juvenil: amenazas y hermetismo marcan una semana clave en el Congreso

Un dato a tener en cuenta es que esta versión del Gobierno sí incluye el costo fiscal de la implementación del régimen penal juvenil. De acuerdo al texto, sería de $ 23.739.155.303. ¿De dónde saldrían esos fondos? Del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación. La explicación que dan los libertarios es que, a diferencia del 2024, este año sí hay Presupuesto Nacional.