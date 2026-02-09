Reforma laboral: el Gobierno ultima detalles y los aliados piden garantías

Impaciencia

Mientras el Senado avanza, en la Cámara de Diputados el clima es de creciente inquietud. Los legisladores de las bancadas dialoguistas lamentan la ausencia de contactos fluidos con el oficialismo. Tras la reciente reunión con el presidente del Cuerpo, Martín Menem, quedó en evidencia que la estrategia de los libertarios para la reforma laboral no es compartida por la totalidad de los jefes de bloque.