Régimen Penal Juvenil: tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, el proyecto se tratará la próxima semana en Diputados

El acuerdo quedó sellado este mediodía durante una reunión encabezada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, junto a los jefes de bloque de la oposición. En ese encuentro se definió el cronograma legislativo: el martes próximo se conformarán las comisiones correspondientes y, al día siguiente, se procederá a ratificar el dictamen que había sido firmado en 2024 pero que perdió estado parlamentario en diciembre. El cierre de ese recorrido será el jueves 12, con la sesión prevista en el recinto.