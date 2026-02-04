Secciones
Régimen Penal Juvenil: tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, el proyecto se tratará la próxima semana en Diputados

La propuesta establece, además de la edad mínima de imputabilidad en 14 años, que la pena máxima para los menores no podrá superar los 15 años de prisión, y solo será aplicable en casos de delitos graves.

Hace 2 Hs

Los jefes de bloque de la Cámara de Diputados acordaron hoy convocar a sesión para el próximo jueves con un objetivo: darle media sanción al proyecto de Régimen Penal Juvenil que lleva la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Aunque el oficialismo buscaba avanzar con la iniciativa original enviada por el Poder Ejecutivo (PE) en 2024, que proponía establecer el umbral de imputabilidad en los 13 años, finalmente aceptó impulsar el dictamen consensuado en mayo del año pasado. Ese texto, elaborado a partir de los aportes de las bancadas dialoguistas, fija el piso de punibilidad en 14 años.

El acuerdo quedó sellado este mediodía durante una reunión encabezada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, junto a los jefes de bloque de la oposición. En ese encuentro se definió el cronograma legislativo: el martes próximo se conformarán las comisiones correspondientes y, al día siguiente, se procederá a ratificar el dictamen que había sido firmado en 2024 pero que perdió estado parlamentario en diciembre. El cierre de ese recorrido será el jueves 12, con la sesión prevista en el recinto.

En el oficialismo transmiten optimismo respecto del resultado. “Ya tenemos asegurados 136 votos para arrancar la sesión”, afirmó un dirigente de peso dentro de la bancada. De hecho, con la excepción de un sector de Unión por la Patria y la izquierda, el resto de los bloques anticipó su disposición a acompañar la iniciativa. En ese escenario, no se descarta que el proyecto sea sancionado por el Senado antes de que concluya el período extraordinario, el próximo 1 de marzo.

La propuesta establece, además de la edad mínima de imputabilidad en 14 años, que la pena máxima para los menores no podrá superar los 15 años de prisión, y solo será aplicable en casos de delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, consignó La Nación. 

Asimismo, dispone que la privación de la libertad sea utilizada como último recurso, priorizando sanciones alternativas como tareas comunitarias, restricciones de acercamiento a las víctimas o mecanismos de reparación del daño causado.

