La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

Los convenios firmados con YMAD ya fueron aprobados a nivel político e institucional. Resta definir el esquema de obras y de desarrollo.

CIUDAD UNIVERSITARIA. Pagani señaló que el proyecto deberá desarrollarse en zona urbana y no en San Javier.
Matias Argañaraz
Por Matias Argañaraz Hace 2 Hs

A la espera de la convalidación del Juzgado Federal de Catamarca sobre los convenios firmados con YMAD, la Universidad Nacional de Tucumán aguarda el aval judicial para que el Consejo Superior pueda avanzar en la definición de las obras vinculadas a la Ciudad Universitaria. Así lo confirmó el rector Sergio Pagani, quien subrayó que este paso permitirá cerrar un conflicto histórico y habilitar decisiones institucionales sobre el destino de los fondos.

“Hemos firmado dos convenios. Uno es con YMAD y tiene que ver con la finalización del juicio que tenía la UNT por la recuperación del 40%”, explicó Pagani a LA GACETA. El convenio fue presentado ante el Juzgado Federal de Catamarca en los últimos días de diciembre de 2025 y ya cuenta con la aprobación de la Legislatura catamarqueña -tanto de Diputados como del Senado- y del Consejo Superior de la UNT. Según detalló el rector, resta ahora la convalidación judicial para que el acuerdo entre en vigencia.

Pagani remarcó que el acuerdo no fija un plazo temporal para la percepción de los fondos, sino una meta concreta de obra pública. “No hay límite de tiempo en el que recibiremos el 40%. Lo que sí hay es un límite en la cantidad de obras a ejecutar. Se acordó que la UNT recibirá el 40% de las utilidades de YMAD hasta completar 135.000 metros cuadrados de construcción de la Ciudad Universitaria”, precisó. En ese sentido, aclaró que la duración del esquema dependerá de la producción de la minera: “Puede ser en un año, en dos o en diez; la métrica es metros cuadrados, no tiempo”. Una vez alcanzada esa superficie construida, el esquema de distribución cambiará: el 40% de las utilidades se dividirá en partes iguales, con un 20% para la UNT y el 20% restante para el conjunto de las universidades nacionales del país.

“El segundo convenio es que el Gobierno nacional se retira de YMAD, donde ejercía la presidencia. El decreto oficial ya fue publicado”, indicó Pagani. Este entendimiento fue rubricado por la UNT, el Gobierno nacional y el Gobierno de Catamarca y apunta a una reconfiguración institucional de la empresa minera.

Un conflicto de 70 años

Respecto del destino de los fondos y del futuro de la Ciudad Universitaria, el rector aclaró que las definiciones se tomarán una vez superada la instancia judicial. “La definición sobre en qué invertir el eventual dinero que venga de las utilidades de YMAD se hará recién cuando se supere el juicio en Catamarca. Ahí el Consejo Superior deberá armar un listado de obras o un concepto de Ciudad Universitaria que reemplace al proyecto original”, sostuvo.

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier

Pagani no descartó que ese debate quede atravesado por el calendario electoral universitario: el próximo 20 de mayo, la UNT elegirá nuevas autoridades bajo un nuevo sistema de votación. “No sabemos si esto se dará antes o después de las elecciones. Todo depende del tiempo que le lleve al juez convalidar los convenios. Si lo hace en febrero, el Consejo Superior podría poner el tema entre sus prioridades; si no, quedará para más adelante”, explicó. De todos modos, el rector subrayó que el cambio de autoridades no alterará el rumbo del proceso. “Esto no depende del rector o del vicerrector, sino del Consejo Superior. Son decisiones institucionales y tendrán continuidad”, afirmó.

Para Pagani, los convenios alcanzados tienen un valor histórico para la comunidad universitaria. “Estamos llegando a resolver un conflicto que llevó casi 70 años y que tuvo como protagonistas al Gobierno nacional, al de Catamarca, a YMAD y a la UNT, en relación con la Ciudad Universitaria y con el uso de los dividendos de YMAD”, destacó. Y agregó: “Con estos acuerdos completamos y cerramos ese conflicto”.

Resignificando la Ciudad Universitaria

Resignificando la Ciudad Universitaria

En ese marco, recordó que ya existe una definición institucional sobre el modelo de desarrollo universitario. “En 1964, el Consejo Superior había decidido que la universidad debía desarrollarse en zona urbana, principalmente en San Miguel de Tucumán. Esa decisión fue ratificada por el Consejo Superior actual, luego de informes históricos, urbanísticos y ambientales”, señaló. Entre ellos, mencionó los trabajos elaborados por especialistas de la Facultad de Arquitectura y del Observatorio Ambiental, que analizaron el impacto que hubiera tenido la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier. “Todo eso llevó a ratificar la idea de preservar el parque Sierra de San Javier con una concepción ambiental y no avanzar con la Ciudad Universitaria original”, explicó.

Elecciones en mayo

En paralelo, Pagani se refirió a las elecciones del 20 de mayo, que se realizarán bajo la modalidad de voto “a viva voz”. “El espíritu de la asamblea que votó este nuevo sistema es darle transparencia a la elección de rector y vicerrector. Cada consejero expresará su voluntad de cara a la comunidad universitaria”, afirmó. Según indicó, el Consejo Superior instruyó a la Junta Electoral para que defina un mecanismo que permita conocer el voto de cada asambleísta.

Finalmente, a tres meses de los comicios, el rector evitó hacer un balance de su gestión. “Estamos trabajando y desarrollando todos los proyectos que tenemos en marcha, algunos recién se están iniciando. Todo el gabinete está dedicado a la gestión, tratando de terminar los proyectos en curso y darle continuidad a los que no se completarán en este período”, concluyó.

Temas TucumánCatamarcaSan JavierUniversidad Nacional de TucumánYacimientos Mineros de Agua de DionisioSergio Pagani
