La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

Pagani remarcó que el acuerdo no fija un plazo temporal para la percepción de los fondos, sino una meta concreta de obra pública. “No hay límite de tiempo en el que recibiremos el 40%. Lo que sí hay es un límite en la cantidad de obras a ejecutar. Se acordó que la UNT recibirá el 40% de las utilidades de YMAD hasta completar 135.000 metros cuadrados de construcción de la Ciudad Universitaria”, precisó. En ese sentido, aclaró que la duración del esquema dependerá de la producción de la minera: “Puede ser en un año, en dos o en diez; la métrica es metros cuadrados, no tiempo”. Una vez alcanzada esa superficie construida, el esquema de distribución cambiará: el 40% de las utilidades se dividirá en partes iguales, con un 20% para la UNT y el 20% restante para el conjunto de las universidades nacionales del país.