Reforma Laboral: Bullrich aceleró la ingeniería de votos para blindar los cambios

Los puntos de fricción en el debate técnico son variados y sensibles. Mientras los gobernadores presionan para que no se proceda a la baja del impuesto a las Ganancias, en el plano estrictamente laboral se discute la ultraactividad de los convenios y la obligatoriedad de la cuota sindical. Asimismo, se debate si se restituye el punto porcentual de aportes que el proyecto original eliminaba, situando la contribución en el 4%, un tema que mantiene en alerta a las estructuras gremiales.