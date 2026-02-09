Semana clave en el Congreso: el Gobierno busca aprobar la reforma laboral y la baja de imputabilidad

La iniciativa, que tomó fuerza tras el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, contempla un esquema de sanciones graduadas y medidas restaurativas, al reservar la prisión para delitos de máxima gravedad en institutos especializados. Con el objetivo de garantizar el apoyo de los gobernadores, la Casa Rosada aceptó que la Nación absorba parte del costo fiscal de su implementación.