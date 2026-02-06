El Senado oficializó la sesión para tratar la reforma laboral y el Gobierno ultima detalles

El factor calle

Mientras el Congreso se prepara para legislar, la CGT debate su plan de acción. El sector “dialoguista”, que hoy controla la central obrera, busca un equilibrio delicado: rechazar la reforma sin romper puentes definitivos con la administración libertaria. Por ahora, la cúpula rechaza un paro de 24 horas, pero evalúa una movilización masiva al Congreso para el mismo miércoles. Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte presiona con un paro de 12 horas para facilitar que los trabajadores puedan asistir a la concentración