Catalán sobre las comunas: “Nadie quiere depender de un delegado comunal o de un puntero para acceder a derechos básicos”

Luego de las críticas de varios funcionarios a su propuesta de eliminar las comunas, el dirigente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, redobló la apuesta y volvió a defender la necesidad de avanzar con una reforma estructural del Estado provincial. En ese marco, se preguntó públicamente quiénes se oponen a discutir el sistema actual y cuáles son los intereses que buscan sostenerlo.
“¿Quiénes se oponen a terminar con las comunas? Los mismos de siempre. Los que durante 40 años prometieron progreso mientras sostienen un sistema que sólo conserva privilegios y mantiene a los vecinos atrapados en la lógica del voto cautivo, mientras el interior sigue esperando soluciones reales”, expresó.
Catalán aseguró que la iniciativa no está dirigida contra los habitantes de las localidades del interior, sino contra un esquema que —según sostuvo— ya no da respuestas. “No subestimen más a los tucumanos del interior. Nadie quiere depender de un delegado comunal o de un puntero para acceder a derechos básicos. La propuesta de eliminar las comunas es para que tengan servicios que funcionen, obras que se concreten y oportunidades reales”, afirmó.
En la misma línea, cuestionó el funcionamiento actual de las estructuras comunales y planteó la necesidad de simplificar el Estado. “Basta de estructuras que duplican funciones, de anuncios que nunca se traducen en mejoras concretas y de promesas que se repiten elección tras elección sin cambiar la vida de la gente. Tucumán necesita un Estado más simple, más eficiente y enfocado en resolver problemas reales”, señaló.
El dirigente también vinculó su planteo con el rumbo político nacional y sostuvo que la provincia debe acompañar las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei. “Hay que seguir la línea que se está llevando adelante a nivel nacional: simplificarle la vida al ciudadano, terminar con el gasto innecesario, eliminar burocracias que sólo ponen trabas y construir un Estado que acompañe al que trabaja y produce en lugar de complicarlo”, indicó.
Finalmente, Catalán remarcó que el objetivo de fondo es mejorar la calidad de vida de los tucumanos. “La plata tiene que ir directo a mejorar la vida de la gente. El verdadero cambio es terminar con los intermediarios del poder y devolverle dignidad, libertad y oportunidades a cada vecino”, concluyó.