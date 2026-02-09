Campero cuestionó a Jaldo y al peronismo: “Más de lo mismo en Tucumán, necesitamos un cambio”

Campero aseguró que el proyecto de reforma al régimen penal juvenil, que será tratado el jueves en la Cámara de Diputados, representa “un gran paso” para la seguridad de los argentinos. “La ley penal juvenil es de 1980 y ha habido una transformación social que exige una mirada integral sobre los adolescentes en conflicto con la ley”, afirmó.