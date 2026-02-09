Campero cuestionó a Jaldo y al peronismo: “Más de lo mismo en Tucumán, necesitamos un cambio”
El diputado nacional de La Libertad Avanza, Mariano Campero, se refirió este lunes, en diálogo con LA GACETA, a los principales temas que se debatirán en el Congreso y aprovechó para marcar diferencias con la gestión provincial de Osvaldo Jaldo.
Baja de la edad de imputabilidad
Campero aseguró que el proyecto de reforma al régimen penal juvenil, que será tratado el jueves en la Cámara de Diputados, representa “un gran paso” para la seguridad de los argentinos. “La ley penal juvenil es de 1980 y ha habido una transformación social que exige una mirada integral sobre los adolescentes en conflicto con la ley”, afirmó.
El diputado explicó que el proyecto busca un régimen especial orientado a la resocialización y a generar oportunidades, evitando que las cárceles funcionen como “posgrado de delincuencia”. Según Campero, los jóvenes de entre 15 y 16 años representan el 68% de los delitos juveniles, lo que hace necesario un abordaje estratégico y coordinado por el Estado.
Respaldo al gobierno nacional
El legislador también defendió el acompañamiento de La Libertad Avanza al gobierno del presidente Javier Millei. “Nos expulsaron del radicalismo por apoyar al gobierno, pero asumimos ese costo con convicción. Todas nuestras votaciones han estado alineadas con la agenda nacional”, señaló.
Campero destacó su participación en una misión oficial del gobierno a la República de China, que, según él, refleja el compromiso de su bloque con los temas estratégicos y geopolíticos del país. “Nuestro objetivo es sumar, no generar problemas internos, y trabajar para que le vaya bien al gobierno nacional”, afirmó.
Críticas a Jaldo y la gestión provincial
Sobre la situación en Tucumán, Campero no ahorró críticas: “Lo que vemos es más de lo mismo. Las comisarías están destruidas, faltan móviles y herramientas para prevenir delitos, y muchas promesas de infraestructura quedaron paralizadas, como escuelas y rutas”.
El diputado puso el foco en la necesidad de resolver tres desafíos clave: inversión en seguridad, infraestructura vial y soluciones a las inundaciones. “Si solucionamos estos problemas, Tucumán puede tener un efecto multiplicador en deporte, turismo y desarrollo productivo”, aseguró.
Campero cuestionó directamente la continuidad del peronismo en la provincia. “Los tucumanos necesitan un cambio. No se trata de confrontar, sino de ofrecer una alternativa real. El objetivo local es sacar al gobierno peronista y preparar un espacio que represente a los ciudadanos”, concluyó.
Próximos debates en el Congreso
Además de la reforma penal juvenil, Campero adelantó que su bloque participará activamente en el tratamiento de la reforma laboral y del acuerdo Mercosur-Unión Europea, dos temas que, según él, requieren “un debate intenso y responsable”.