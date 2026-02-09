Secciones
Seguridad

Liberaron a Máximo Carreras, el otro acusado de atacar a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

El juez Javier Núñez Campero hizo lugar al planteo de la defensa, al que adhirió la fiscalía. El joven se abstuvo de declarar.

EMOCIÓN. La reacción de Carreras luego de que le otorgaran la libertad. LA GACETA/FOTO MARÍA SILVIA GRANARA EMOCIÓN. La reacción de Carreras luego de que le otorgaran la libertad. LA GACETA/FOTO MARÍA SILVIA GRANARA
Hace 1 Hs

La Justicia tucumana dictó la libertad de César Máximo Carreras, otro de los acusados que se encontraba detenido en el marco de la causa por el ataque a Patricio Ledezma, ocurrido el 29 de enero a la salida de un boliche en Tafí del Valle.

La resolución fue tomada por el juez Javier Núñez Campero, quien dispuso que el acusado continúe sujeto al proceso pero fuera de prisión.

Durante la audiencia, la defensa del deportista cuestionó la solidez de la acusación. Según los letrados, "la imputación no estaba bien hecha" y existían "muchas dudas" respecto al rol de su defendido en los hechos. En esa línea, argumentaron que "Carreras no había participado en ningún momento de la agresión".

FESTEJO. Los allegados de Carreras celebraron la decisión de la Justicia. LA GACETA/FOTO DE MARÍA SILVIA GRANARA FESTEJO. Los allegados de Carreras celebraron la decisión de la Justicia. LA GACETA/FOTO DE MARÍA SILVIA GRANARA

Un factor determinante para la resolución del magistrado fue la posición del Ministerio Público Fiscal. El auxiliar fiscal Hugo Campo decidió adherir al planteo de la defensa, allanando el camino para la excarcelación del imputado.

A pesar de recuperar la libertad, Carreras sigue vinculado a la causa penal. Al momento de tener la oportunidad de brindar su versión de los hechos ante el juez, el acusado optó por el silencio y se abstuvo de declarar nuevamente, manteniendo la estrategia legal recomendada por sus representantes.

Temas Tafí del ValleMinisterio PúblicoPatricio Ledezma
