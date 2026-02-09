Secciones
Saénz denunció que el kirchnerismo amenaza a senadores si votan la reforma laboral

El gobernador de Salta sostuvo que podrían intervenirles el PJ en sus provincias, como ocurrió en Salta, Misiones y Jujuy.

Gustavo Sáenz
Hace 2 Hs

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció este domingo amenazas a legisladores peronistas que voten a favor de la reforma laboral y sostuvo que podrían intervenirles el PJ en sus provincias, como ocurrió en Salta, Misiones y Jujuy.

En una entrevista televisiva, Sáenz afirmó: “Hay gobernadores, senadores y diputados que han sido hasta amenazados, diciéndoles que les iban a intervenir el Partido Justicialista en sus distritos, de acuerdo a cómo votaban ese día los legisladores, sabiendo que el PJ es la única herramienta electoral que tienen en sus provincias”.

Las declaraciones del mandatario se enmarcan en su enfrentamiento con la conducción nacional del Partido Justicialista, encabezada por Cristina Kirchner, que recrudeció a fines de diciembre con la sanción a la senadora jujeña Carolina Moisés por apoyar el Presupuesto 2026.

Moisés, junto a Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán), Jesús Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis), integra el bloque Convicción Federal, que a su vez forma parte del interbloque justicialista presidido por el formoseño José Mayans, vicepresidente del PJ nacional.

“Las retóricas intransigentes no defienden al trabajador, defienden los privilegios de los que están en la política y de los representantes de los trabajadores. Pero yo represento a todos los salteños”, expresó Sáenz. Y agregó: “Amenazan con la intervención si no votan en contra de la reforma laboral. Les quitan la herramienta electoral que tienen”.

También remarcó: “Es muy difícil trabajar así. Cuando tienen que votar los aprietan, los amenazan. ¿Queremos seguir con esta ley laboral? No funciona, no genera trabajo, hay cada vez mayor empleo precarizado”.

Sáenz aprovechó la entrevista para reclamar definiciones al Gobierno nacional respecto al capítulo fiscal del proyecto de reforma laboral, cuestionado por los mandatarios provinciales. “Nosotros queremos que nos escuchen. La culpa de que la macroeconomía esté bien, pero la microeconomía no está funcionando no es de los gobernadores, la caída del consumo es real”, dijo.

El mandatario señaló que desde el viernes las provincias esperan una respuesta de la Casa Rosada sobre el esquema fiscal de la iniciativa, en particular la eliminación del impuesto a las Ganancias para grandes sociedades, que afecta la coparticipación. “Nosotros no aceptamos el capítulo de Ganancias, ha bajado la recaudación, ha caído la coparticipación, y nosotros estamos ofreciendo alternativas”, concluyó.

Temas SaltaGustavo Saenz
