Tucumán, en alerta amarilla: se esperan lluvias en el inicio de la semana

Los tucumanos tendrán un lunes caluroso, con temperaturas que superarán los 33 grados, aunque la provincia se encuentra en alerta amarilla por lluvias y tormentas que llegarían hacia la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La jornada comenzó con 22 grados, humedad del 88%, viento del norte a 10 kilómetros por hora y visibilidad a 10.000 metros. El calor iría en aumento y para la tarde se esperan 33 grados. Las precipitaciones se harían presentes durante la noche y provocarían un descenso en la temperatura.
El termómetro marcaría entre 21 y 29 grados durante el martes. Entre el miércoles y el viernes se esperan días sofocantes, con máximas que treparán por arriba de los 33 grados, aunque continuará la probabilidad de lluvias y tormentas.
Qué dice la alerta amarilla
El informe del SMN indica que "el área será afectada por tormentas aisladas, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora".
"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera local", sentencia.