Carta a los jueces ante quienes litigo

Empiezo por lo elemental: con todo respeto, su trabajo es aplicar la ley (artículo 128 del Cpcct). Bueno, si quieren, el derecho. Háganlo. Pero tengan en cuenta que deben aplicar la ley tal como está, no como le gustaría que estuviese. Parece una nimiedad, pero no lo es. Su tarea es aplicar las normas que hicieron los legisladores electos por el pueblo, más allá de que no les gusten. Seguro encontrarán normas que personalmente no les gusten (yo tengo una lista enorme), pero su trabajo es aplicarlas tal como están, no cambiarlas ni evitarlas. Y aunque no lo crean, el hecho de que no les gusten las normas no las transforman en inconstitucionales ni contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Quizás el trabajo de aplicar las normas les parezca aburrido en ocasiones. No se dejen marear ni distraer: ese es justamente su trabajo. Si quieren reformarlas o dar rienda suelta a su creatividad regulatoria, cambien los tribunales por el recinto legislativo.