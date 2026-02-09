Se difunde la inflación con el viejo termómetro

La desaceleración: ¿qué espera el Gobierno y que proyecta el mercado para este año?

Al cierre del año pasado, el presidente Javier Milei prometió que, hacia fines de agosto próximo, la inflación en la Argentina será cero. “Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero”, había expresado Milei al participar del streaming oficialista Carajo. En el medio, el Poder Ejecutivo tuvo que posponer la nueva forma de medirla y, ahora, se estima que esa renovada metodología se aplicará a partir del octavo mes, una vez que se observe el proceso de desaceleración. Mientras tanto, los analistas del mercado y las consultoras privadas proyectan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mantendrá una tendencia a la baja llegando a julio a una tasa del 1,5%, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que mensualmente difunde el Banco Central. El próximo informe del Indec, que corresponde a enero, vendrá sin cambio de metodología.