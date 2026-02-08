Cómo el sueño afecta a las hormonas del hambre a partir de los 40

Dormir mal siempre tuvo mala prensa, pero con el paso de los años empieza a pasar factura de manera más visible. No solo se nota en la piel, el humor o el cansancio diario, sino también en la balanza. Muchas personas sienten que “comen igual que antes” y, sin embargo, engordan con mayor facilidad. La explicación no es subjetiva: el sueño regula las hormonas que controlan el hambre y la saciedad.