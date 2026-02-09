Los alimentos marcan el ritmo de los precios durante este mes

Analizando la variación promedio de estas cuatro semanas, la situación se dificulta. Las verduras acumulan un alza del 7,4%, las carnes del 4,1%, los aceites del 3,9% y las comidas para llevar del 1,7%. Particularmente, las carnes al ser el rubro con mayor peso en la canasta de consumo, aporta un 1,27% al promedio mensual de inflación, consolidándose como el factor más determinante.