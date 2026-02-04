Secciones
EconomíaNoticias económicas

Carlos Melconian le puso precio al dólar y habló de “contradicciones cambiarias”

El economista analizó el escenario económico actual, cuestionó la política cambiaria del Gobierno y advirtió que el valor “real” del dólar debería ser más alto para lograr competitividad y acumular reservas.

Carlos Melconian Carlos Melconian
Hace 9 Min

El economista Carlos Melconian volvió a criticar la política cambiaria del Gobierno y puso cifras concretas sobre la mesa. En declaraciones a Radio Splendid, el ex presidente del Banco Nación aseguró que el mercado de cambios en la Argentina presenta “contradicciones” y carece de mecanismos transparentes para definir el precio real del dólar.

Si bien describió la situación económica como un “vaso medio lleno”, Melconian advirtió que persisten problemas estructurales que condicionan el rumbo de la economía, especialmente en materia cambiaria.

Críticas a la política cambiaria y al cepo

Melconian sostuvo que el Gobierno exhibe un discurso aperturista en el sector real, pero mantiene fuertes restricciones en el mercado de cambios. “No hay una apertura económica irrestricta en materia cambiaria. Continúan las restricciones cruzadas del cepo”, afirmó.

En ese sentido, señaló que esta falta de libertad impide el price discovery, es decir, que el dólar encuentre su valor real a partir de la oferta y la demanda. “Hay contradicciones que se detectan con claridad”, remarcó.

Cuánto debería valer el dólar, según Melconian

Al analizar el nivel actual del tipo de cambio —en torno a los $1.450—, Melconian lo comparó con experiencias históricas y sostuvo que es “mucho mejor” que el registrado durante la Convertibilidad o el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, advirtió que no alcanza para lograr competitividad ni acumular reservas genuinas.

Según sus cálculos, los $800 del inicio del gobierno de Javier Milei, ajustados por la inflación acumulada, equivaldrían hoy a un dólar ubicado entre $1.700 y $1.800. Ese sería, a su criterio, un valor más consistente con las necesidades de la economía.

Advertencia sobre el “síndrome del tercer año”

El economista también se refirió al desafío político que enfrenta el oficialismo en 2026 y alertó sobre el llamado “síndrome del tercer año”, una etapa clave para definir el perfil de gestión antes de un año electoral.

“No hay lugar para planteos drásticos en términos de cómo estamos, pero todavía no se ve un escenario de crecimiento y estabilidad como en otras etapas”, señaló, y aclaró que el actual contexto dista de momentos como el Menemismo de 1994 o el kirchnerismo de 2006.

Reservas, competitividad y desafíos pendientes

Melconian subrayó que, mientras el mercado cambiario siga funcionando con restricciones, será difícil transparentar el valor del dólar y avanzar en la acumulación de reservas sin endeudamiento. También mencionó como desafíos centrales quebrar la estanflación, afianzar el régimen cambiario y garantizar la sostenibilidad fiscal.

Para el economista, el mayor reto del Gobierno es pasar del discurso a las reformas concretas y resolver las inconsistencias de su política cambiaria, que hoy generan tensiones en la economía real.

Temas Carlos Melconian
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
1

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control
2

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
3

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta
4

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

Historias de policías buenos y de policías malos
5

Historias de policías buenos y de policías malos

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia
6

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia

Más Noticias
La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control

Nuevo DNI 2026: quiénes deberán renovar el documento por el cambio de formato

Nuevo DNI 2026: quiénes deberán renovar el documento por el cambio de formato

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Panqueques sin harinas con solo dos ingredientes: ¿cómo se preparan en tres pasos?

Panqueques sin harinas con solo dos ingredientes: ¿cómo se preparan en tres pasos?

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Comentarios