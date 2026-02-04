Carlos Melconian le puso precio al dólar y habló de “contradicciones cambiarias”

El economista Carlos Melconian volvió a criticar la política cambiaria del Gobierno y puso cifras concretas sobre la mesa. En declaraciones a Radio Splendid, el ex presidente del Banco Nación aseguró que el mercado de cambios en la Argentina presenta “contradicciones” y carece de mecanismos transparentes para definir el precio real del dólar.
Si bien describió la situación económica como un “vaso medio lleno”, Melconian advirtió que persisten problemas estructurales que condicionan el rumbo de la economía, especialmente en materia cambiaria.
Críticas a la política cambiaria y al cepo
Melconian sostuvo que el Gobierno exhibe un discurso aperturista en el sector real, pero mantiene fuertes restricciones en el mercado de cambios. “No hay una apertura económica irrestricta en materia cambiaria. Continúan las restricciones cruzadas del cepo”, afirmó.
En ese sentido, señaló que esta falta de libertad impide el price discovery, es decir, que el dólar encuentre su valor real a partir de la oferta y la demanda. “Hay contradicciones que se detectan con claridad”, remarcó.
Cuánto debería valer el dólar, según Melconian
Al analizar el nivel actual del tipo de cambio —en torno a los $1.450—, Melconian lo comparó con experiencias históricas y sostuvo que es “mucho mejor” que el registrado durante la Convertibilidad o el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, advirtió que no alcanza para lograr competitividad ni acumular reservas genuinas.
Según sus cálculos, los $800 del inicio del gobierno de Javier Milei, ajustados por la inflación acumulada, equivaldrían hoy a un dólar ubicado entre $1.700 y $1.800. Ese sería, a su criterio, un valor más consistente con las necesidades de la economía.
Advertencia sobre el “síndrome del tercer año”
El economista también se refirió al desafío político que enfrenta el oficialismo en 2026 y alertó sobre el llamado “síndrome del tercer año”, una etapa clave para definir el perfil de gestión antes de un año electoral.
“No hay lugar para planteos drásticos en términos de cómo estamos, pero todavía no se ve un escenario de crecimiento y estabilidad como en otras etapas”, señaló, y aclaró que el actual contexto dista de momentos como el Menemismo de 1994 o el kirchnerismo de 2006.
Reservas, competitividad y desafíos pendientes
Melconian subrayó que, mientras el mercado cambiario siga funcionando con restricciones, será difícil transparentar el valor del dólar y avanzar en la acumulación de reservas sin endeudamiento. También mencionó como desafíos centrales quebrar la estanflación, afianzar el régimen cambiario y garantizar la sostenibilidad fiscal.
Para el economista, el mayor reto del Gobierno es pasar del discurso a las reformas concretas y resolver las inconsistencias de su política cambiaria, que hoy generan tensiones en la economía real.