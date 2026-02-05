PyMEs claman por “salvar más fábricas”

El cierre de fábricas y la fragilidad de las PyME industriales marcan un escenario crítico. Si bien la macroeconomía logró estabilizar el tipo de cambio y el riesgo país, la producción nacional ha quedado debilitada, consolidando una economía de dos velocidades: mientras los sectores primarios y exportadores crecen, la industria, el comercio y la construcción continúan en retroceso. El informe de IPA advierte que, de no implementarse un programa productivo urgente, las “importaciones desleales”, serán las únicas capaces de captar el deprimido consumo local. En este contexto, la rentabilidad de las empresas nacionales se seguirá viendo pulverizada por los elevados costos impositivos y operativos, imposibilitando la competencia en igualdad de condiciones. La economía argentina enfrenta desafíos profundos tras cerrar el 2025 con una inflación del 31,5%, marcada por cinco meses consecutivos de aceleración. A este escenario se va agravando por la caída del consumo interno y una creciente sustitución de producción nacional por importaciones.