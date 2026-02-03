Secciones
EconomíaNoticias económicas

Martín Guzmán arremetió contra el Gobierno de Milei por la postergación del nuevo IPC

"En cualquier país que aspire al desarrollo económico, la integridad técnica de las estadísticas públicas debe ser una política de Estado", aseguró el ex funcionario.

Martín Guzmán arremetió contra el Gobierno de Milei por la postergación del nuevo IPC
Hace 1 Hs

En medio de la decisión del Gobierno de avanzar con una nueva fórmula para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), Martín Guzmán cuestionó con dureza la intervención oficial y advirtió que el nivel del salario real sería inferior al que muestran actualmente las estadísticas. Además, apuntó contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, a quienes acusó de interferir en el trabajo técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según planteó el ex titular de Hacienda, el Ejecutivo busca condicionar las actualizaciones metodológicas que le corresponden al organismo estadístico. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno intenta evitar que el Indec implemente los cambios necesarios en la medición del IPC.

En un video difundido a través de sus redes sociales, el exfuncionario explicó el trasfondo del debate metodológico: “En los últimos años, la inflación de servicios fue más alta que la de bienes, sin embargo, el IPC, hoy, tiene una canasta de consumo que data del año 2004, cuando en la Argentina se consumía una fracción de bienes mucho mayor a la de la actualidad y una de servicios mucho menor”.

A continuación, Guzmán detalló las diferencias en las ponderaciones actuales del índice. Señaló que, de acuerdo con la encuesta de hogares, el IPC nacional asigna un 66,07% a los bienes y un 33,93% a los servicios, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la relación es inversa, con un 41,41% correspondiente a bienes y un 58,59% a servicios.

El ex ministro aclaró que ambas canastas no son idénticas, pero remarcó que una actualización acorde a los patrones de consumo actuales debería reflejar un mayor peso de los servicios. “La canasta de consumos de Nación no es la misma que la de CABA, pero, si se reflejasen los reales componentes de la canasta de consumo, tendría que aumentar la participación de servicios. Y, como fue más alta en los últimos años, se vería en una mayor inflación acumulada para hacer el empalme de forma correcta con la situación actual y, por lo tanto, el salario real sería menor que el que efectivamente se ha registrado”, explicó.

En esa línea, Guzmán volvió a cargar contra la administración nacional y afirmó que busca impedir que “el Indec haga los cambios metodológicos que toca hacer” y que, por ese motivo, se habría demorado la revisión del nuevo índice, que arrojaría una ponderación cercana al “50% y 50%” entre bienes y servicios.

Por último, subrayó la importancia de preservar la autonomía técnica del organismo estadístico: “El Presidente y el ministro de Economía no se tienen que entrometer con el trabajo técnico del instituto porque estadísticas de calidad y confiables son importantes para la política pública, entender como sociedad en dónde estamos parados y quedarnos tranquilos entre nosotros”.

Temas Luis CaputoMartín Guzmán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Luz, transporte público y alquileres: todos los aumentos que llegan en febrero de 2026

Luz, transporte público y alquileres: todos los aumentos que llegan en febrero de 2026

Lo más popular
El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía
1

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades
2

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades

Mariano Campero: Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán
3

Mariano Campero: "Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán"

Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma
4

Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma

Jaldo, tras el ataque en Tafí del Valle: “Actuaron en manada; son cobardes y casi asesinos”
5

Jaldo, tras el ataque en Tafí del Valle: “Actuaron en manada; son cobardes y casi asesinos”

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle
6

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Más Noticias
Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma

Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma

Jaldo, tras el ataque en Tafí del Valle: “Actuaron en manada; son cobardes y casi asesinos”

Jaldo, tras el ataque en Tafí del Valle: “Actuaron en manada; son cobardes y casi asesinos”

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Mariano Campero: Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán

Mariano Campero: "Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán"

Sabrina Rojas confesó un fuerte dato sobre su matrimonio con Luciano Castro después del pasacalles a Griselda Siciliani

Sabrina Rojas confesó un fuerte dato sobre su matrimonio con Luciano Castro después del pasacalles a Griselda Siciliani

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo

Comentarios