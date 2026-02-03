Martín Guzmán arremetió contra el Gobierno de Milei por la postergación del nuevo IPC

En medio de la decisión del Gobierno de avanzar con una nueva fórmula para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), Martín Guzmán cuestionó con dureza la intervención oficial y advirtió que el nivel del salario real sería inferior al que muestran actualmente las estadísticas. Además, apuntó contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, a quienes acusó de interferir en el trabajo técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Según planteó el ex titular de Hacienda, el Ejecutivo busca condicionar las actualizaciones metodológicas que le corresponden al organismo estadístico. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno intenta evitar que el Indec implemente los cambios necesarios en la medición del IPC.
En un video difundido a través de sus redes sociales, el exfuncionario explicó el trasfondo del debate metodológico: “En los últimos años, la inflación de servicios fue más alta que la de bienes, sin embargo, el IPC, hoy, tiene una canasta de consumo que data del año 2004, cuando en la Argentina se consumía una fracción de bienes mucho mayor a la de la actualidad y una de servicios mucho menor”.
A continuación, Guzmán detalló las diferencias en las ponderaciones actuales del índice. Señaló que, de acuerdo con la encuesta de hogares, el IPC nacional asigna un 66,07% a los bienes y un 33,93% a los servicios, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la relación es inversa, con un 41,41% correspondiente a bienes y un 58,59% a servicios.
El ex ministro aclaró que ambas canastas no son idénticas, pero remarcó que una actualización acorde a los patrones de consumo actuales debería reflejar un mayor peso de los servicios. “La canasta de consumos de Nación no es la misma que la de CABA, pero, si se reflejasen los reales componentes de la canasta de consumo, tendría que aumentar la participación de servicios. Y, como fue más alta en los últimos años, se vería en una mayor inflación acumulada para hacer el empalme de forma correcta con la situación actual y, por lo tanto, el salario real sería menor que el que efectivamente se ha registrado”, explicó.
En esa línea, Guzmán volvió a cargar contra la administración nacional y afirmó que busca impedir que “el Indec haga los cambios metodológicos que toca hacer” y que, por ese motivo, se habría demorado la revisión del nuevo índice, que arrojaría una ponderación cercana al “50% y 50%” entre bienes y servicios.
Por último, subrayó la importancia de preservar la autonomía técnica del organismo estadístico: “El Presidente y el ministro de Economía no se tienen que entrometer con el trabajo técnico del instituto porque estadísticas de calidad y confiables son importantes para la política pública, entender como sociedad en dónde estamos parados y quedarnos tranquilos entre nosotros”.