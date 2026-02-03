Martín Guzmán arremetió contra el Gobierno de Milei por la postergación del nuevo IPC

El ex ministro aclaró que ambas canastas no son idénticas, pero remarcó que una actualización acorde a los patrones de consumo actuales debería reflejar un mayor peso de los servicios. “La canasta de consumos de Nación no es la misma que la de CABA, pero, si se reflejasen los reales componentes de la canasta de consumo, tendría que aumentar la participación de servicios. Y, como fue más alta en los últimos años, se vería en una mayor inflación acumulada para hacer el empalme de forma correcta con la situación actual y, por lo tanto, el salario real sería menor que el que efectivamente se ha registrado”, explicó.