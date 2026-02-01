Qué pasó con el precio de los celulares tras el arancel cero

La entrada en vigencia del arancel cero para celulares importados generó expectativa inmediata. Desde el 15 de enero, con el decreto 333/2025, el Gobierno nacional eliminó por completo el Derecho de Importación Extrazona para estos productos, con la promesa de que los precios comenzarían a alinearse con los valores internacionales. Sin embargo, dos semanas después, esa baja todavía no apareció en las góndolas ni en el comercio online.