Qué pasó con el precio de los celulares tras el arancel cero

La entrada en vigencia del arancel cero para celulares importados generó expectativa inmediata. Desde el 15 de enero, con el decreto 333/2025, el Gobierno nacional eliminó por completo el Derecho de Importación Extrazona para estos productos, con la promesa de que los precios comenzarían a alinearse con los valores internacionales. Sin embargo, dos semanas después, esa baja todavía no apareció en las góndolas ni en el comercio online.
Según un relevamiento publicado por iProfesional, al 22 de enero los precios de los smartphones no registraron cambios significativos respecto de los días previos a la medida. El informe comparó valores en tiendas oficiales de fabricantes, cadenas y plataformas de comercio electrónico, y confirmó que la mayoría de los modelos se mantienen exactamente en los mismos montos.
La eliminación del arancel fue parte de una apertura comercial gradual que había comenzado en mayo de 2025, cuando el impuesto pasó del 16% al 8%. El objetivo oficial era fomentar la competencia, ampliar la oferta de modelos y aliviar el costo de una tecnología que en Argentina sigue siendo de las más caras de la región.
Relevamiento con precios congelados
El seguimiento de precios incluyó modelos de alta gama muy demandados. El iPhone 17 Pro Max, el Samsung Galaxy S25 Ultra, el Motorola Razr 60 Ultra y el Xiaomi 14T conservaron sus valores de lista en prácticamente todos los canales relevados.
Las únicas variaciones detectadas estuvieron vinculadas a promociones puntuales, descuentos temporales o acciones comerciales que ya existían antes del arancel cero.
En algunos casos, las rebajas incluso fueron mayores por estrategias de marketing, pero no por una reducción estructural del precio base. Es decir, los valores “sin descuento” permanecieron intactos, lo que refuerza la idea de que el impacto de la medida todavía no llegó al consumidor final.
Por qué no bajaron los celulares
La explicación principal está en el stock. Los importadores compraron y nacionalizaron grandes volúmenes de equipos durante 2025, cuando todavía regía el arancel. Según datos del Indec citados por iProfesional, los envíos desde China crecieron más del 70%, lo que implica que gran parte de los celulares hoy a la venta ya tienen incorporado ese costo.
A esto se suman otros factores estructurales: el IVA del 21%, los Impuestos Internos del 9,5%, los costos logísticos y el financiamiento en cuotas sin interés, una herramienta clave para vender pero que encarece el precio final para el comercio.
Además, los celulares ensamblados en Tierra del Fuego siguen teniendo ventajas impositivas frente a los importados, lo que también condiciona la competencia real en el corto plazo.
¿Conviene comprar ahora?
Para quienes están pensando en cambiar el celular, la recomendación es esperar. Los nuevos lotes sin arancel recién comenzarían a llegar al mercado entre febrero y marzo, y recién entonces podría verse algún ajuste real en los precios. Por ahora, el arancel cero es una medida que todavía no se refleja en las facturas.