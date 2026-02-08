Cómo armar un desayuno equilibrado y saludable, según expertos de Harvard

La especialista también alerta sobre los riesgos asociados a las grasas animales. El tocino, las salchichas y la mantequilla forman parte de los alimentos desaconsejados por su impacto en la salud cardiovascular. “El tocino, las salchichas y la mantequilla pueden obstruir las arterias y provocar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares”, advierte. Además, el alto contenido de sal de los embutidos promueve la retención de líquidos, eleva la presión arterial y facilita el aumento de peso.