Carnaval 2026: tres destinos imperdibles para viajar durante el feriado largo en Argentina

El Carnaval se consolida cada año como una de las celebraciones más convocantes del calendario argentino. En 2026, la festividad volverá a movilizar a miles de personas que aprovechan la fecha para viajar, descansar y participar de expresiones culturales que se despliegan en distintos puntos del país.
Más allá de los festejos más difundidos, el Carnaval adopta características particulares según la región. En algunas ciudades prevalece el espectáculo organizado, con comparsas, carrozas y puestas en escena de gran escala, mientras que en otros destinos la celebración conserva un fuerte perfil comunitario, vinculado a tradiciones populares y rituales transmitidos de generación en generación.
El calendario de este año suma un atractivo adicional: los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero conforman un fin de semana extra largo de cuatro días, ideal para escapadas cortas o viajes turísticos. En ese contexto, algunos destinos se destacan como opciones privilegiadas para vivir el Carnaval.
Gualeguaychú, Entre Ríos
Gualeguaychú es uno de los nombres más asociados al Carnaval argentino. Sus tradicionales desfiles en el Corsódromo José Luis Gestro convocan a miles de espectadores gracias al despliegue de comparsas, carrozas de gran tamaño y una producción que se extiende durante varias semanas.
La temporada de festejos comienza antes del feriado oficial y alcanza su punto más alto durante el fin de semana largo de febrero. Esta continuidad permite disfrutar de múltiples jornadas de espectáculos y posiciona a la ciudad como uno de los principales polos turísticos del país durante ese mes.
Corrientes
La capital correntina ostenta el título de Capital Nacional del Carnaval y lo respalda con corsos que se desarrollan a lo largo de varias noches. Las comparsas recorren la ciudad con trajes coloridos, música en vivo y una marcada presencia de ritmos regionales.
El Carnaval de Corrientes se distingue por la convivencia del samba con el chamamé, en un clima festivo que integra a residentes y visitantes. La celebración mantiene un fuerte sello litoral y se apoya en tradiciones locales profundamente arraigadas.
Quebrada de Humahuaca, Jujuy
En el norte argentino, el Carnaval presenta un perfil diferente, estrechamente ligado a la cultura andina. Localidades como Humahuaca y Tilcara celebran la festividad a través de rituales ancestrales que forman parte central de la identidad regional.
El tradicional desentierro del diablo, acompañado por música folclórica y celebraciones colectivas, le otorga a la propuesta un carácter menos comercial y más comunitario. Esta modalidad resulta especialmente atractiva para quienes buscan experiencias culturales auténticas, propias del lugar y alejadas de los grandes escenarios.