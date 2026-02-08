La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

En una de las plateas, esa esperanza renovada tuvo nombres propios. Federico López y Sergio Viale, amigos de toda la vida, promedian los 60 años y cargan con más de cinco décadas de tribuna. A su lado, Tomás López —hijo de Federico— y Santiago Vella, ambos veinteañeros, representan la herencia de esa pasión. Los jóvenes son socios desde hace una década y ya no conciben un fin de semana sin los otros dos. Aunque los separan los años y algunas canas, las butacas los han convertido en una familia de tablón.