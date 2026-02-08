Diseño y energía: cómo influye el color verde en la cocina, según el Feng Shui

Aplicado al diseño interior, el Feng Shui asigna a cada color un significado y una función energética específica. El verde se vincula directamente con el elemento madera, asociado al crecimiento, la renovación y el equilibrio. Esta relación cobra especial relevancia en la cocina, donde el fuego -representado por la estufa y el calor- es protagonista. Según esta mirada, la madera alimenta al fuego de manera progresiva y equilibrada, evitando que esa energía se vuelva excesiva o caótica.