¿Qué dejó enero para el proceso de remonetización?

Enero marcó el inicio formal de una nueva fase de remonetización, condicionada por la recuperación de la demanda de pesos y con un esquema que volvió a poner a las tasas de interés y a la gestión de la liquidez en el centro del análisis. El desafío central radica en sostener rendimientos reales que incentiven la permanencia en activos en pesos, sin que ello asfixie la recuperación del crédito, plantea Maximiliano Gutiérrez, Responsable sección Monetaria-Cambiaria del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea. El analista describió tres claves del primer mes del año.