Entrenar con auriculares: los riesgos para la audición y la seguridad que advierten los especialistas

Cuál es el volumen seguro

Los especialistas coinciden en que uno de los principales problemas es la falta de control del volumen. La OMS señala que el umbral de peligro auditivo se ubica en los 75 decibeles (dB). Escuchar música a 100 dB durante solo 15 minutos equivale al nivel de ruido que recibe un trabajador industrial durante ocho horas a 85 dB.