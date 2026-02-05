La suba de la carne repercute en la inflación de enero

Por otro lado, el aumento de los servicios regulados tuvo una importante incidencia sobre el IPC de enero, según la fundación. Hubo una gran contribución de todas las tarifas del transporte público que empezaron a viajar por encima del aumento de la inflación. Por último, se observa subas en rubros relevantes con menos impacto sobre el índice en cuestión, como es el caso de medicina, vivienda y restaurantes y hoteles.