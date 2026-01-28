Secciones
Política

Patricia Bullrich defendió la Ley Penal Juvenil y aseguró que "viene a poner orden"

"Los delincuentes menores no quedarán más impunes y se les termina la libertad para robar y asesinar", aseguró la senadora libertaria.

BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD. Bullrich defendió la Ley Penal Juvenil. BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD. Bullrich defendió la Ley Penal Juvenil.
Hace 1 Hs

En el arranque de la semana, la administración de Javier Milei confirmó que sumó el tratamiento de la Ley Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. La iniciativa será debatida junto con otros proyectos clave durante el período extraordinario, que comenzará formalmente el próximo lunes 2 de febrero en ambas cámaras legislativas.

La decisión del Ejecutivo reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de los menores y el alcance de las sanciones frente a delitos cometidos por adolescentes. En ese marco, la senadora Patricia Bullrich salió a defender la propuesta oficial y aseguró que la norma “traerá orden” al sistema actual.

En su cuenta de la red social X (antes Twitter), la ex titular del Ministerio de Seguridad de la Nación afirmó: "Los mayores de 13 años tendrán responsabilidad penal para ir presos, y los menores de esa edad también tendrán consecuencias".

En esa línea, agregó que "la Ley Penal Juvenil viene a poner orden: los delincuentes menores no quedarán más impunes y se les termina la libertad para robar y asesinar".

"Basta de la edad como excusa: las hace, las paga", subrayó. 

Baja de la edad de imputabilidad en Argentina

La iniciativa que impulsa la baja de la edad de imputabilidad ya contaba con un antecedente legislativo: el proyecto obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados en mayo de 2025. Sin embargo, desde el Ejecutivo confirmaron que el texto original fue revisado y que se introdujeron algunos cambios sobre el articulado presentado.

La normativa fue elaborada inicialmente en el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, en coordinación con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa de la cartera.

El impulso renovado al debate sobre la edad de imputabilidad se da, además, en un contexto marcado por hechos recientes. En los últimos días, la complejidad del caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe, reavivó la discusión pública y obligó a la administración libertaria a retomar el tema en la agenda legislativa.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaMinisterio de Salud de la NaciónPatricia BullrichRepública ArgentinaCongresoGobierno nacional
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír
1

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest
2

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta
3

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
4

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

El corazón sobre todo: las veces que Atlético Tucumán llamó a Víctor Salazar y las contundentes respuestas del lateral
5

El corazón sobre todo: las veces que Atlético Tucumán llamó a Víctor Salazar y las contundentes respuestas del lateral

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido
6

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

Más Noticias
¿Por qué suenan las sirenas en los diques de Tucumán?

¿Por qué suenan las sirenas en los diques de Tucumán?

Temporal en Tucumán: la entrada a Aguilares, afectada por los escombros y la acumulación de agua

Temporal en Tucumán: la entrada a Aguilares, afectada por los escombros y la acumulación de agua

Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Milei endureció su discurso contra el empresariado: Los que hacen negocios turbios con el Estado deben ir a la quiebra

Milei endureció su discurso contra el empresariado: "Los que hacen negocios turbios con el Estado deben ir a la quiebra"

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Por las zonas afectadas

Por las zonas afectadas

Gonzalo Monteros pidió la actuación de la Justicia provincial

Gonzalo Monteros pidió la actuación de la Justicia provincial

Comentarios