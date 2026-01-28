Patricia Bullrich defendió la Ley Penal Juvenil y aseguró que "viene a poner orden"

En el arranque de la semana, la administración de Javier Milei confirmó que sumó el tratamiento de la Ley Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. La iniciativa será debatida junto con otros proyectos clave durante el período extraordinario, que comenzará formalmente el próximo lunes 2 de febrero en ambas cámaras legislativas.
La decisión del Ejecutivo reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de los menores y el alcance de las sanciones frente a delitos cometidos por adolescentes. En ese marco, la senadora Patricia Bullrich salió a defender la propuesta oficial y aseguró que la norma “traerá orden” al sistema actual.
En su cuenta de la red social X (antes Twitter), la ex titular del Ministerio de Seguridad de la Nación afirmó: "Los mayores de 13 años tendrán responsabilidad penal para ir presos, y los menores de esa edad también tendrán consecuencias".
En esa línea, agregó que "la Ley Penal Juvenil viene a poner orden: los delincuentes menores no quedarán más impunes y se les termina la libertad para robar y asesinar".
"Basta de la edad como excusa: las hace, las paga", subrayó.
Baja de la edad de imputabilidad en Argentina
La iniciativa que impulsa la baja de la edad de imputabilidad ya contaba con un antecedente legislativo: el proyecto obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados en mayo de 2025. Sin embargo, desde el Ejecutivo confirmaron que el texto original fue revisado y que se introdujeron algunos cambios sobre el articulado presentado.
La normativa fue elaborada inicialmente en el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, en coordinación con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa de la cartera.
El impulso renovado al debate sobre la edad de imputabilidad se da, además, en un contexto marcado por hechos recientes. En los últimos días, la complejidad del caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe, reavivó la discusión pública y obligó a la administración libertaria a retomar el tema en la agenda legislativa.