Política

Reforma laboral: Bullrich se reunió con aliados y señaló que el proyecto está “95% cerrado”

El Senado se encamina a una sesión clave mientras continúan las negociaciones por el capítulo fiscal y otros puntos pendientes de la inciativa.

Hace 1 Hs

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich se reunió este martes con referentes de los espacios dialoguistas y confirmó que el próximo miércoles se llevará a cabo una sesión extraordinaria para debatir la reforma laboral.

El encuentro se extendió por más de dos horas y tuvo lugar en la oficina central de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta. Al finalizar, la ex ministra de Seguridad brindó declaraciones junto al presidente del bloque radical, Eduardo Vischi.

De la reunión también participaron los titulares de los bloques del PRO y de Provincias Unidas en el Senado, Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes), respectivamente. En representación de los espacios provinciales asistieron el misionero renovador -no massista- Carlos Arce, la neuquina Julieta Corroza, la tucumana Beatriz Ávila y la chubutense Edith Terenzi, entre otros. A diferencia del encuentro de la semana pasada, estuvieron ausentes la salteña Flavia Royón y la santacruceña Natalia Gadano.

Consultado sobre el capítulo fiscal del proyecto y el posible impacto en la coparticipación hacia las provincias -donde la Nación sería la más afectada-, Vischi señaló: “Hasta ahora, estamos en duda. Es uno de los temas que realmente nos preocupan porque, en definitiva, tiene que ver con las previsiones para las provincias. Por lo menos, lo estamos limando, tenemos algunas alternativas y va a depender de las últimas reuniones que podamos tener“.

También adelantó que uno de los ejes en análisis apunta a beneficios orientados, en principio, a las medianas empresas y no exclusivamente a las grandes.

Avanzan las negociaciones para aprobar la reforma laboral 

Bullrich, por su parte, explicó la metodología de trabajo adoptada en la mesa de negociación: “Nosotros hemos decidido, en esta mesa, trabajar sin hablar de cuáles son los cambios que hemos llegado a un acuerdo, porque pensamos que es mejor trabajar así y que, de alguna manera, la ley se discuta cuando se tenga que discutir y no se vaya discutiendo por partes”.

En esa línea, la dirigente libertaria remarcó: “Ya, prácticamente, tenemos el 95% en los temas cerrados. Hay algunos temas que, como ustedes saben, tienen que ver con lo que discuten gobernadores, senadores, el ministro de Economía y el del interior. Bueno, eso está abierto. Ha quedado como que el martes en la mañana tiene que estar todo cocinado”.

