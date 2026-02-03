Reforma laboral: Bullrich se reunió con aliados y señaló que el proyecto está “95% cerrado”

Consultado sobre el capítulo fiscal del proyecto y el posible impacto en la coparticipación hacia las provincias -donde la Nación sería la más afectada-, Vischi señaló: “Hasta ahora, estamos en duda. Es uno de los temas que realmente nos preocupan porque, en definitiva, tiene que ver con las previsiones para las provincias. Por lo menos, lo estamos limando, tenemos algunas alternativas y va a depender de las últimas reuniones que podamos tener“.