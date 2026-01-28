Reforma laboral: Patricia Bullrich se reunió con senadores dialoguistas y busca acercar posiciones

Bullrich volvió a defender el espíritu de la iniciativa al remarcar el bajo nivel de empresas en el país en comparación con la región. “En América Latina, es el país -Argentina- con menos empresas cada 1000 habitantes. Nosotros tenemos 12 cada 1000 habitantes, cuando Uruguay nos quintuplica, por ejemplo. O Brasil, que nos duplica. Entonces, esta ley tiene como objetivo relaciones laborales más modernas, menos litigiosidad, generar los mismos mecanismos de nuestros vecinos para acelerar el crecimiento de las empresas, a partir de los mecanismos que tiene el RIMI -Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones-, como antes existió el RIGI. Sabemos que esto genera una discusión respecto a los recursos y quién los pone. Eso está bajo un paraguas y lo vamos a discutir”, explicó.