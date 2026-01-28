Reforma laboral: Patricia Bullrich se reunió con senadores dialoguistas y busca acercar posiciones

El oficialismo avanza con las negociaciones para lograr aprobar el proyecto de reforma laboral que será tratado durante las sesiones extraordinarias del Congreso. Este miércoles, la senadora Patricia Bullrich (LLA) encabezó una reunión con legisladores “dialoguistas” con el objetivo de recolectar y ordenar los pedidos de modificaciones al dictamen de mayoría.
Tras el encuentro, que se extendió por más de dos horas, la ex ministra de Seguridad aseguró ante medios acreditados en el Congreso que existe un “acuerdo bastante consolidado”, aunque reconoció que el despacho firmado en diciembre pasado sufrirá cambios.
El cónclave se llevó a cabo en las oficinas centrales del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta, conducido por el senador correntino Eduardo Vischi. Bullrich arribó media hora antes de lo previsto -a las 14.30, en lugar de las 15- y la reunión concluyó cerca de las 17.30.
Además de la titular del bloque libertario, participaron Flavia Royón (Primero los Salteños), Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes), el renovador no massista Carlos Arce (Misiones) y la senadora santacruceña Natalia Gadano, quien llegó con retraso. No hubo representantes del PRO, una ausencia que inicialmente llamó la atención, aunque desde el oficialismo aclararon luego que se debió a problemas logísticos previamente informados.
A partir de ahora, se abrirá un nuevo intercambio entre el Senado y la Casa Rosada hasta el próximo martes, cuando volverán a reunirse oficialistas y aliados. “Estuvimos en un diálogo muy abierto con los bloques con los que hemos reunido 44 voluntades -en referencia a diciembre último- y estamos trabajando. Tenemos un acuerdo bastante consolidado que se conocerá en el momento oportuno, pero realmente el trabajo en equipo se está logrando bien, con grandes avances”, sostuvo Bullrich.
Avanzan las negociaciones por la reforma laboral
Consultada por el capítulo fiscal -en particular, la caída de la coparticipación para Nación y provincias a raíz de los beneficios en Ganancias para grandes empresas-, la senadora señaló: “Es un tema que está más en manos del poder Ejecutivo. Por supuesto que los senadores miran que es importante que las provincias tengan sus recursos, pero todavía no se ha resuelto y está en discusión”.
En la misma línea, Vischi destacó el clima de entendimiento alcanzado: “La verdad es que tenemos un entendimiento bastante importante, un porcentaje muy alto y estamos convencidos de que la ley laboral tiene que salir porque lo está esperando toda la sociedad”. Sin embargo, advirtió que persisten preocupaciones de carácter federal. “Siempre hay algunas cuestiones desde el punto de vista federal que preocupan, como el tema positivo, pero muchas veces sabemos que hay que hacer esfuerzo para tratar de sacar a la Argentina adelante”, agregó, consignó el portal Infobae.
Respecto del capítulo tributario, el titular del bloque radical sostuvo: “Yo creo que tiene que haber alguna alternativa, así como se plantea la posibilidad, en nuestro caso, de algunas diferenciaciones con respecto a las empresas grandes, medianas y chicas. De todos modos, lo que estamos viendo es que hay una actitud de colaborar”.
“Tenemos para discutir unos días más y a lo mejor, también en el entendimiento de cómo va configurándose la relación del Gobierno nacional con las provincias, se puede terminar de acordar y tratar lo antes posible”, subrayó Vischi. Además, señaló que hubo consenso en revisar la redacción de algunos artículos: “Algunos artículos con palabras que había que sacar porque hacían ruido, pero nos parece, en general, que la ley está bastante bien”.
Bullrich volvió a defender el espíritu de la iniciativa al remarcar el bajo nivel de empresas en el país en comparación con la región. “En América Latina, es el país -Argentina- con menos empresas cada 1000 habitantes. Nosotros tenemos 12 cada 1000 habitantes, cuando Uruguay nos quintuplica, por ejemplo. O Brasil, que nos duplica. Entonces, esta ley tiene como objetivo relaciones laborales más modernas, menos litigiosidad, generar los mismos mecanismos de nuestros vecinos para acelerar el crecimiento de las empresas, a partir de los mecanismos que tiene el RIMI -Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones-, como antes existió el RIGI. Sabemos que esto genera una discusión respecto a los recursos y quién los pone. Eso está bajo un paraguas y lo vamos a discutir”, explicó.
“Ustedes habrán visto que estuvimos más de dos horas trabajando, mirando la ley, estudiándola, así que estamos seguros que vamos a llegar a un acuerdo y que el país va a seguir adelante con su modernización”, enfatizó la senadora.