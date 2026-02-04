Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

Patricio Ledezma (19 años) declaró que el jueves 29 se registró un incidente menor en el local “La Cañada”, en el que habría estado involucrado de manera casual. “El personal de seguridad intervino y sacó del lugar a quienes originaron el problema. Horas después decidió retirarse junto a un amigo. Al llegar a la puerta, se dio cuenta de que había un grupo que lo estaba esperando, por lo que le dijo a su compañero que corriera por un lado y que él lo haría por otro para evitar ser alcanzados”, indicó José María Molina, representante legal de la víctima.