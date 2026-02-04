Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

Los dos jóvenes señalados de haber participado en el ataque a un muchacho a la salida de un boliche ya fueron detenidos. Ahora la Policía y la Justicia avanzan con la investigación para dar con otros que habrían tenido una participación activa en el caso.
Patricio Ledezma (19 años) declaró que el jueves 29 se registró un incidente menor en el local “La Cañada”, en el que habría estado involucrado de manera casual. “El personal de seguridad intervino y sacó del lugar a quienes originaron el problema. Horas después decidió retirarse junto a un amigo. Al llegar a la puerta, se dio cuenta de que había un grupo que lo estaba esperando, por lo que le dijo a su compañero que corriera por un lado y que él lo haría por otro para evitar ser alcanzados”, indicó José María Molina, representante legal de la víctima.
“En el trayecto, alguien le puso el pie y terminó cayéndose en una especie de zanja. Allí comenzaron a agredirlo. Contó también que, cuando algunas personas retiraban del lugar a los más agresivos, aparecían otros para continuar con la agresión. Como consecuencia del ataque, sufrió la luxación de ambos hombros, por lo que ni siquiera podía taparse la cara para defenderse”, añadió el profesional.
Molina informó que hasta el momento se constató que Ledezma presenta, además de la lesión ya mencionada, una herida que le generó sangrado en uno de los ojos, daños en dos dientes y escoriaciones en distintas partes del cuerpo, especialmente en la espalda.
Derrotero procesal
Ese mismo día, la madre de la víctima se presentó en la comisaría de Tafí del Valle para denunciar la agresión. La mujer, según confirmaron fuentes policiales y judiciales, no sólo detalló el ataque, sino que también dio a conocer el nombre de dos agresores. Con esos datos, la Policía inició una investigación que consistió en identificar a los sospechosos y analizar los videos del hecho que se viralizaron, para reconocer a los otros integrantes del grupo.
Pistas
Con esa información, los uniformados se presentaron en el Centro Judicial y solicitaron medidas de allanamiento y detención para los dos mencionados en la causa. Tras autorizarse el pedido, personal de diferentes unidades policiales, al mando del comisario Marcos Goane, concretó el arresto de César Máximo Carreras (19) y Santiago Bagne (18). En los procedimientos, según confirmaron fuentes judiciales, los efectivos secuestraron celulares, prendas de vestir y otros elementos que serán sometidos a distintas pericias.
La Policía investiga qué hicieron los acusados después de la agresión. Las versiones son coincidentes en señalar que, tras el ataque, fueron a la casa donde estaban pernoctando desde hacía varios días. Los testimonios recogidos por LA GACETA difieren en un punto. Algunos allegados dijeron que se quedaron para presenciar el encuentro de rugby que se disputó en esa localidad el último fin de semana. Otros indicaron que, al enterarse de que habían sido denunciados, decidieron volver a Concepción.
Tras tomar estado público, el caso fue comentado en cada rincón de la ciudad del sur de la provincia. “A partir de ese momento, Patricio comenzó a recibir mensajes de apoyo y hasta de disculpas. Esperamos que las personas aporten datos que nos ayuden a esclarecer el caso”, indicó Molina.
Uno de los arrestados sería hijo de un profesional y el otro, de un empresario vinculado al sector productivo. Según informaron fuentes policiales, no tendrían antecedentes, aunque sí podrían haber estado involucrados en otros incidentes en su ciudad y en Tafí del Valle. Ledezma y sus amigos declararon que los detenidos podrían haber participado en otros dos episodios en los que fueron agredidos un rugbier de Tucumán Lawn Tennis y otro de Jockey Club.
Molina anticipó que solicitará que se realicen otras diligencias para sumar más evidencias. Entre ellas, entrevistar a los propietarios y al personal de seguridad del local para que relaten lo que vieron esa noche y confirmen o descarten que las personas señaladas, días anteriores, hayan hecho lo mismo con otros dos jóvenes en hechos distintos.
“También solicitaremos que se determine si hay cámaras de seguridad en el interior y el exterior del local. Nos parece muy atinado que personal de Delitos Telemáticos realice un rastreo en las redes sociales para identificar a los otros miembros del grupo. La investigación está avanzando. Es un hecho muy grave”, concluyó el representante de la víctima.
Similitudes: en qué se parece el caso de Fernándo Báez Sosa con el del tucumano Ledezma
“Este es un caso muy similar al de Fernando Báez Sosa, pero afortunadamente no tuvo el mismo trágico final”, sostuvo José María Molina, representante legal de Patricio Ledezma, el joven que fue agredido a la salida de un boliche en Tafí del Valle.
El profesional no se equivocó: entre ambos hechos existen varias similitudes. El 18 de enero de 2020, en Villa Gesell, Báez Sosa, de 18 años, fue atacado por un grupo de jóvenes y murió casi en el acto por los golpes que había recibido.
Después de un polémico proceso que tuvo repercusión nacional y generó numerosas movilizaciones sociales, cinco de los acusados por el crimen fueron condenados a prisión perpetua y otros tres recibieron penas de 15 años por haber tenido una participación secundaria en el hecho. En el caso de Ledezma, por el momento hay dos detenidos, pero podrían ser varios más. “Todos están trabajando fuerte para identificar a los otros integrantes del grupo. Hay que ser sinceros: Patricio sobrevivió de milagro”, insistió Molina.
Los acusados son jugadores de rugby y tanto la víctima como los victimarios protagonizaron el hecho en una localidad turística, a la salida de un baile y mientras disfrutaban de sus vacaciones. En ambos casos hubo un incidente previo.
En Villa Gesell, Báez Sosa y uno de sus agresores fueron retirados del local, mientras que en Tafí del Valle sólo fueron expulsados los sospechosos. Fernando estaba esperando en la puerta del boliche a que salieran sus amigos. Los agresores lo ubicaron y lo atacaron cuando se dieron cuenta de que estaba solo. Ledezma, en cambio, al salir de “La Cañada”, advirtió que lo estaban esperando, por lo que decidió escapar, aunque sin éxito.
Ambas víctimas fueron atacadas en grupo, aunque en el caso del tucumano hubo más personas involucradas. En ambos hechos también existe un denominador común: los atacantes impedían que terceros ayudaran a los agredidos.
En el caso Báez Sosa, las imágenes filmadas con celulares fueron claves para condenar a los sospechosos. En el de Ledezma, el episodio salió a la luz por los videos que se viralizaron. “Necesitamos que nos aporten todas las imágenes posibles para continuar con el trabajo de identificación de otros involucrados. Este es un caso de extrema gravedad que merece ser esclarecido”, finalizó Molina.