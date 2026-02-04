Historias de policías buenos y de policías malos

Con los últimos allanamientos, con operativos sorpresas y el mayor movimiento de los uniformados en distintos puntos de la provincia, la Policía modificó una situación que, de no haber mediado aquel accionar, hubiese significado cambios rotundos dentro de la fuerza. Como dice un colaborador cercano al mandatario, “levantaron el aplazo, pero están en examen constante”. Jaldo avanzará, además, con la radicación del Instituto Cura Brochero en Benjamín Paz, más allá del pronunciamiento en contra de esa iniciativa por parte de instituciones que velan por los derechos de los niños y de los adolescentes. “La cárcel de Benjamín Paz fue pensada para adultos, diseñada arquitectónicamente para adultos, esto condiciona absolutamente la perspectiva desde donde se piensa el abordaje: es incompatible con una perspectiva socioeducativa en materia de niñez”, fue una de las observaciones que realizaron entidades que representan a abogados, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros, a través de una nota enviada al ministro de Desarrollo Social, Federico Masso. “El traslado de niños y adolescentes del Instituto Roca a Benjamín Paz, constituye una agravamiento de las condiciones de alojamiento de los adolescentes. Trasladarlos a kilómetros de su centro de vida impacta negativamente en el sostenimiento de vínculos familiares mediante visitas, y la posibilidad de mantener vínculos con sus comunidades de origen”, continúa el escrito.