Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Sin embargo, ratificó lo que la semana pasada había manifestado junto a sus pares de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz, de no resignar más recursos que le corresponden a la provincia. Sucede que la reforma laboral contempla pérdida de dinero vía impuesto a las Ganancias. Según pudo averiguar LA GACETA, el salteño tampoco participaría de ningún encuentro con sus pares. La postura del trío de gobernadores es sensible para el Gobierno nacional, ya que vienen siendo claves a la hora del poroteo de votos en el Congreso.