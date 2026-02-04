Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Los gobernadores aliados del Gobierno nacional, los opositores y los que eventualmente colaboran con la administración de Javier Milei se debaten por estos días sobre qué postura tendrán respecto de la reforma laboral.
Para este miércoles estaba prevista una reunión de mandatarios en la sede del CFI, en Buenos Aires, pero el encuentro comenzó a perder potencia a partir de la postura de cada uno de los líderes territoriales, que priorizan la negociación cara a cara. Además, están los que no quieren una foto que complique las negociaciones que llevan adelante con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.
Hasta el martes a la noche no estaba claro si el encuentro iba a realizarse y, si se concretaba, quiénes iban a participar, ya sea de manera presencial o por Zoom. Precisamente este martes, el pampeano Sergio Ziliotto, quien integra el PJ, se reunió en la Casa Rosada con Adorni, y con Santilli. Tras el encuentro, admitió: “está prevista una reunión, pero no sabemos si es por Zoom. Nunca estuvo confirmada, estamos viendo si la hacemos o no”.
Más allá de las dudas en torno a la reunión en el CFI, el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que no viajará a Buenos Aires y que priorizará su agenda en Tucumán.
Sin embargo, ratificó lo que la semana pasada había manifestado junto a sus pares de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz, de no resignar más recursos que le corresponden a la provincia. Sucede que la reforma laboral contempla pérdida de dinero vía impuesto a las Ganancias. Según pudo averiguar LA GACETA, el salteño tampoco participaría de ningún encuentro con sus pares. La postura del trío de gobernadores es sensible para el Gobierno nacional, ya que vienen siendo claves a la hora del poroteo de votos en el Congreso.
Miles de millones
Respecto del caso de Tucumán, Jaldo había estimado que perdería ingresos por $ 80.000 millones, por lo que exigió compensaciones en caso de que la reforma laboral se apruebe tal como está. De hecho el martes a la mañana, además, remarcó que la Nación también adeuda a Tucumán unos $ 40.000 millones por prestaciones que le corresponden al PAMI.
El mandatario sostuvo que la Provincia adoptó una postura basada en el diálogo institucional. “Estamos trabajando, y ustedes saben y lo van viendo. Tucumán, cuando se la nombra a nivel nacional, la califican como una provincia dialoguista”, dijo.
En ese sentido, explicó que, tras la conciliación de la deuda correspondiente al año anterior, la Provincia solicitó a la Nación un esquema de pagos que permitiera afrontar la merma de recursos derivada de la caída del consumo. “Nosotros, todos los meses, recibimos entre ocho y $ 10.000 millones menos en cada mes”, señaló, y precisó que la pérdida acumulada durante 2024 y 2025 representó “prácticamente, dos planillas de sueldo, casi $ 400.000 millones en la provincia de Tucumán”.
El gobernador remarcó que esa situación afectó a una provincia con múltiples demandas sociales y reiteró la necesidad de alcanzar acuerdos con el Gobierno nacional. “A través del diálogo, el Gobierno nacional tiene que entender de llegar a acuerdos con gobernadores, acuerdos que el Gobierno nacional empiece a devolverle lo que por ley le corresponden a la provincia”, afirmó.
Jaldo también mencionó compromisos pendientes vinculados a la Anses y a obras de financiamiento nacional. Indicó que la Provincia adelantó fondos propios para evitar la paralización de proyectos estratégicos.