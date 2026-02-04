Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

El diputado nacional Mariano Campero (La Libertad Avanza) organizó un mitin político en el que lanzó dos directivas: acompañar al presidente Javier Milei y hacerle frente al peronismo en Tucumán. En la reunión, con sede en Yerba Buena, también se plantearon críticas al Poder Judicial.
El miembro de la Cámara baja convocó a referentes y líderes territoriales, como al intendente de la “Ciudad Jardín”, Pablo Macchiarola; el legislador Manuel Courel; y los dirigentes de Alberdi, Luis María Díaz Augier, y de Simoca, Luis Escobar.
“Amiguismo político”
En la cita política se llamó a “seguir acompañando” al jefe de Estado y a “trabajar para terminar con 40 años de peronismo en Tucumán”. “Nuestro objetivo es transformar la vida de los tucumanos. Que podamos vivir en una provincia próspera, donde volvamos a imaginar lo que hoy parece imposible, como solucionar el problema de las inundaciones. ¿Y por qué no imaginarlo? Porque la corrupción, la desidia, el amiguismo político y el peronismo nos han traído hasta aquí. Ellos son millonarios y a la vuelta están todos inundados”, planteó Campero.
El diputado se refirió a los problemas locales que -según remarcó- son producto de la gestión oficialista. “Vivimos en una provincia abandonada: sin rutas, con pobreza, postergación y exclusión. Ante esta realidad, sembrar la transformación no es una opción: es una obligación moral”, aseveró.
“Alejado de la gente”
Uno de los pedidos desplegados a los presentes fue recorrer las comunas y ciudades de la Provincia y contribuir a “sacar las instituciones de la situación de crisis”. “Perdimos la autopista a Las Termas. Perdimos la autopista completa a Salta. Perdimos la autopista a Catamarca. Perdimos la nueva ruta 38. Las instituciones atraviesan crisis, como el Poder Judicial... obsceno, politizado, alejado de la gente. Queremos una oportunidad de cambiar esta realidad. Vamos a sacar Tucumán de entre las cinco peores provincias y vamos a ponerla entre las cinco mejores”, manifestó Campero.
Con respecto a Milei, arengó que los funcionarios alineados a LLA apostaron y trabajaron por la gobernabilidad del Presidente, y subrayó: “ahora vamos a poner el cuero en nuestro territorio, porque otro Tucumán es posible”.
El intendente de Yerba Buena sumó un aporte durante su intervención, expresándose en contra de la Ley de Coparticipación y el régimen de acoples en Tucumán. Lo acompañaron en su discurso Augier y Escobar. “No tenemos ni 100 kilómetros de autopistas en Tucumán”, dijo el ex candidato a intendente de Alberdi. El concejal simoqueño sumó: “cuando uno va al interior, se ve otra realidad. Es otra provincia”.
Hace algunos meses, Campero confirmó su integración al bloque de LLA en Diputados y explicó que su incorporación forma parte de un proceso que busca consolidar la gobernabilidad de Milei. Además, el parlamentario aseguró que su objetivo es construir una alternativa provincial de cara a 2027.