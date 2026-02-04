Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

“Amiguismo político”

En la cita política se llamó a “seguir acompañando” al jefe de Estado y a “trabajar para terminar con 40 años de peronismo en Tucumán”. “Nuestro objetivo es transformar la vida de los tucumanos. Que podamos vivir en una provincia próspera, donde volvamos a imaginar lo que hoy parece imposible, como solucionar el problema de las inundaciones. ¿Y por qué no imaginarlo? Porque la corrupción, la desidia, el amiguismo político y el peronismo nos han traído hasta aquí. Ellos son millonarios y a la vuelta están todos inundados”, planteó Campero.