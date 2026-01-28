La atención política se centra en el Senado

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene una agenda federal intensa para garantizar los votos necesarios. Su recorrido lo llevará a Corrientes para reunirse con el gobernador Juan Pablo Valdés. El objetivo es asegurar el respaldo de los radicales Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, pero también atraer al peronista Eduardo Espínola, integrante del bloque Provincias Unidas, quien podría sumarse a la voluntad oficialista. Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos fiscales que preocupan a los mandatarios. El principal punto de fricción radica en la pérdida de recaudación que sufrirían las provincias debido a la reducción de impuestos coparticipables, como Ganancias, contemplada en el capítulo laboral. Los gobernadores exigen una compensación económica.