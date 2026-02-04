Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Con el correr de los días, se estableció que en la casa del procesado se habría realizado un encuentro sexual grupal y, posiblemente, se habrían consumido drogas. Los familiares de Érika señalaron que Gordillo, pareja de Sosa, la habría insultado y hasta amenazado por los contactos que la joven mantenía con su novio. “A ella le molestaba que mi hermana lo tocara o que ‘El Militar’ la buscara a Érika. Después se enteró de que era su pareja”, declaró una hermana de Álvarez, según la cita reproducida por el fiscal Pedro Gallo durante la audiencia.