La UNT encara obras en la Facultad de Psicología y en la Escuela Sarmiento

Los edificios de la Facultad de Psicología, de la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento y del Rectorado serán objeto de refacciones, a partir de la firma de contratos que se efectuó en la sala de sesiones del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán. El rector, Sergio Pagani, encabezó la rúbrica correspondientes a seis licitaciones de obras abiertas durante diciembre pasado, en el marco del plan de infraestructura que impulsa la UNT.
Las obras incluyen la construcción y refacción de núcleos sanitarios, ampliaciones edilicias, trabajos de puesta en valor y la instalación de un grupo electrógeno para el sistema informático central de la universidad.
El secretario de Obras y Planificación, Sergio Mohamed, explicó que los contratos firmados corresponden a seis de las nueve licitaciones abiertas en diciembre, a las que se suma una licitación específica destinada al equipamiento de aire acondicionado del Teatro Alberdi. “Estas seis obras forman parte de un conjunto mayor. Durante enero se continuó con el trabajo técnico y administrativo necesario para llegar a esta instancia de firma, y en el corto plazo avanzaremos con los contratos restantes”, señaló.
Objetivos múltiples
En relación con los plazos, indicó que, una vez completados los trámites formales, se prevé firmar las actas de inicio en aproximadamente 10 días y comenzar con los trabajos entre 15 y 20 días después. “Los objetivos son múltiples: en muchos casos se trata de mejorar la infraestructura y hacer que nuestros espacios universitarios sean más habitables para estudiantes, docentes y no docentes”, agregó. Además, adelantó que se encuentran trabajando en nuevos proyectos para este año, con la expectativa de contar con la documentación licitatoria completa durante los meses de marzo y abril.
Por su parte, la decana de la Facultad de Psicología, Silvia López de Martín, destacó la importancia de las obras para la comunidad académica. “Teníamos un déficit importante en la provisión de baños. Contábamos con un solo sanitario para estudiantes, lo que resultaba claramente insuficiente”, explicó.