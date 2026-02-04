La UNT encara obras en la Facultad de Psicología y en la Escuela Sarmiento

Objetivos múltiples

En relación con los plazos, indicó que, una vez completados los trámites formales, se prevé firmar las actas de inicio en aproximadamente 10 días y comenzar con los trabajos entre 15 y 20 días después. “Los objetivos son múltiples: en muchos casos se trata de mejorar la infraestructura y hacer que nuestros espacios universitarios sean más habitables para estudiantes, docentes y no docentes”, agregó. Además, adelantó que se encuentran trabajando en nuevos proyectos para este año, con la expectativa de contar con la documentación licitatoria completa durante los meses de marzo y abril.