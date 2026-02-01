A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

Lo sucedido con Jeremías Monzón, el chico al que tres menores asesinaron en Santa Fe mientras lo filmaban, parece haber derribado la mayoría de las barreras que evitaban que el Gobierno nacional avance en su proyecto de bajar la edad de punibilidad de 16 a 13 o 14 años. La modificación fue incluida en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso con un mensaje claro: actualizar el régimen penal juvenil y responder a la creciente demanda social por mayor seguridad. El tratamiento parlamentario comenzará formalmente este lunes, en un debate que ya divide a la opinión pública, al oficialismo y a la oposición. Según las encuestas, el 70% de la población está de acuerdo con el cambio.