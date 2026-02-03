Debate por la reforma laboral: la CGT se reunirá este viernes y no descarta medidas de fuerza

El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá este viernes para definir su postura frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Javier Milei, que en los próximos días comenzará a debatirse en el Congreso.
El encuentro buscará evaluar el estado de las negociaciones con distintos sectores políticos y resolver los pasos a seguir ante una iniciativa que genera fuertes tensiones dentro del movimiento obrero.
La convocatoria está prevista para las 11 en la sede de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires. La reunión se realizará luego de una gira que la conducción cegetista llevó adelante por el interior del país en las últimas semanas, con el objetivo de sumar respaldo de gobernadores para frenar o introducir cambios en el proyecto oficial.
Sin embargo, esa ronda de contactos no estuvo exenta de dificultades: uno de los episodios más significativos fue la cancelación de una audiencia con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, que desde la CGT atribuyeron a “problemas de agenda”.
Debate interno en la CGT por la reforma laboral
El debate interno girará en torno a dos estrategias principales: profundizar las gestiones políticas para introducir modificaciones al texto o avanzar con medidas de fuerza, entre ellas un paro general con movilización, alternativa que impulsan sectores más confrontativos dentro de la central, como la UOM y el gremio de Aceiteros. Otros espacios, como la UOCRA, insisten en sostener los canales de diálogo para atenuar el impacto del proyecto, consignó Ámbito.
En ese marco, los principales referentes sindicales mantienen contactos con gobernadores y dirigentes provinciales, aunque no todas las reuniones previstas llegaron a concretarse. Desde la CGT aseguran que continúan las gestiones con mandatarios provinciales para coordinar posiciones frente a una iniciativa que contempla modificaciones en la normativa laboral y aspectos tributarios que generan preocupación tanto en los sindicatos como en las administraciones provinciales.
La reunión del viernes se desarrollará en un clima de crecientes tensiones internas y presión política, mientras el oficialismo acelera negociaciones para sumar respaldos en el Congreso y avanzar con la agenda legislativa del Gobierno.