Debate por la reforma laboral: la CGT se reunirá este viernes y no descarta medidas de fuerza

El debate interno girará en torno a dos estrategias principales: profundizar las gestiones políticas para introducir modificaciones al texto o avanzar con medidas de fuerza, entre ellas un paro general con movilización, alternativa que impulsan sectores más confrontativos dentro de la central, como la UOM y el gremio de Aceiteros. Otros espacios, como la UOCRA, insisten en sostener los canales de diálogo para atenuar el impacto del proyecto, consignó Ámbito.